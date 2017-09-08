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История противостояния Патронато – Аргентинос Хуниорс длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Патронато одержал 51 победу, а на счету ФК Аргентинос Хуниорс 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 10 сентября и по московскому времени его начало будет в 00:05.
Если футбольные клубы Патронато и Аргентинос Хуниорс в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.
Две недели назад футбольный клуб Патронато получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Патронато из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Патронато выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Патронато – Аргентинос Хуниорс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Аргентинос Хуниорс сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Аргентинос Хуниорс имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Аргентинос Хуниорс покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Ставить на матч Патронато – Аргентинос Хуниорс лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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