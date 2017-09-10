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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 10.09.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Керетаро и Леон. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Леон сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Керетаро. Начало данной игры произойдет в 01:00 по московскому времени.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Керетаро – Леон, выставив коэффициент 1.9 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.6.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Керетаро слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Керетаро был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Керетаро выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Леон. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Леон продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Леон крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
В матче Керетаро – Леон довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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