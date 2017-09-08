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Главный арбитр матча Сан-Паулу – Понте-Прета в 01:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 10 сентября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Понте-Прета на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Понте-Прета – девять против двух.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Сан-Паулу – Понте-Прета определились с коэффициентами. На ФК Сан-Паулу выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
Если раньше футбольный клуб Сан-Паулу ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Сан-Паулу в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Сан-Паулу стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В этом сезоне у футбольного клуба Понте-Прета совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Понте-Прета находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Понте-Прета выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Понте-Прета в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Сан-Паулу – Понте-Прета, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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