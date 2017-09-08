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Не секрет, что матч команды Велес Сарсфилд и команды Атлетико Тукуман, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Велес Сарсфилд и команды Атлетико Тукуман фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.
В матче команды Велес Сарсфилд и команды Атлетико Тукуман, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды Велес Сарсфилд и команды Атлетико Тукуман будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.
Для команды Велес Сарсфилд и команды Атлетико Тукуман, которые проведут очный матч в рамках чемпионата, предстоящая встреча будет иметь принципиальное значение. Сейчас оба клуба занимают верхние строчки в турнирной таблице, а это означает, что им необходимо только побеждать, чтобы иметь возможность укрепиться в верхушке турнирной таблицы. Наши эксперты согласны с букмекерами, которые выставили фаворитом этого матча футболистов команды Велес Сарсфилд. Хозяева поля хорошо выступают в родных стенах в текущем сезоне, сейчас у команды все ключевые игроки в строю и менеджеру нет причин для беспокойства. А вот у гостей дела обстоят не так гладко, команда Атлетико Тукуман сейчас на небольшом спаде, а если добавить к этому травмы нескольких лидеров команды, то шансы на успех в матче против команды Велес Сарсфилд видятся довольно-таки призрачными. Исходя из этого, победа хозяев поля в этом матче видится неплохой ставкой. Общий тотал голов в игре мы рекомендуем играть на больше, так как хозяева и гости в текущем сезоне играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы команды Атлетико Тукуман в обороне, мы думаем, что в этом матче команды перебьют заявленный букмекерами общий тотал голов. Общее количество угловых мы тоже советуем играть на больше, так как команда Велес Сарсфилд и команда Атлетико Тукуман подают довольно много стандартов, действуя через фланги. Нарушений правил и желтых карточек в матче должно быть немного, так как между собой эти команды редко играют грубо.
Достанется победа в противостоянии Велес Сарсфилд — 1.95, в противостоянии нет победителей — 3.45, достанется победа в противостоянии Атлетико Тукуман — 4.1.
Отличный футбольный матч ждет всех любителей футбола. В рамках чемпионата запланирована встреча команды Велес Сарсфилд и команды Атлетико Тукуман. Эксперты нашего портала тоже решили поделиться своим мнением относительно этого футбольного матча. Мы полагаем, что многие любители футбола захотят не просто насладиться игрой, но и сделают ставки в букмекерских конторах. Мы уже промониторили линии букмекеров и увидали, что практически все букмекерские конторы предложили на это противостояние просто огромный объем ставок. Так что, наряду со всеми прогнозистами сети и СМИ, наши эксперты тоже решили сделать свои прогнозы, однако акцент мы будем делать не на основные исходы, а на статистические показатели, так как, как по4казывает практика, статистика футбольных матчей лучше поддается прогнозированию. Мы практически всегда делаем упор на статистике, так как это приносит неплохую прибыль, как на краткосрочной, так и на долгосрочной дистанции. Тем более что при прогнозировании такого противостояния, нет необходимости искать информацию по разным источникам, все есть в свободном доступе в сети. Так что, наслаждайтесь футболом, и пользуйтесь нашими прогнозами.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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