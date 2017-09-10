Нью-Инглэнд — Монреаль: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат США 10.09.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 10.09.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Нью-Инглэнд и Монреаль. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Монреаль сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Нью-Инглэнд. Начало данной игры произойдет в 02:30 по московскому времени.

Футбольный клуб Нью-Инглэнд среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Монреаль выставили 4.2.

В этом сезоне футбольный клуб Нью-Инглэнд только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Нью-Инглэнд пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Нью-Инглэнд хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Монреаль построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Монреаль выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Нью-Инглэнд – Монреаль не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Нью-Инглэнд – Монреаль, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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