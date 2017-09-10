Ванкувер — Реал Солт-Лейк прогноз специалиста на матч 10.09.17

В последнем противостоянии Ванкувер – Реал Солт-Лейк свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 10.09.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 05:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Ванкувер обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Если футбольные клубы Ванкувер и Реал Солт-Лейк в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.4. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.87.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Ванкувер уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Ванкувер сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Ванкувер не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Сейчас футбольный клуб Реал Солт-Лейк пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Реал Солт-Лейк одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Реал Солт-Лейк забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Ванкувер – Реал Солт-Лейк являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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