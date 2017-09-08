Америка — Веракрус: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 10.09.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 10-го сентября, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Америка и Веракрус. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Америка, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 05:00.

В футбольном поединке Америка – Веракрус букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.9, на ничью выставили 3.6, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.2.

Если раньше футбольный клуб Америка ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Америка в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Америка стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Веракрус в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Веракрус демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Веракрус забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Веракрус имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Так как хозяева поединка Америка – Веракрус сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Америка.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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