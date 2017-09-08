Енисей — Луч-Энергия: прогноз, ставки букмекера на матч. 10.09.17

В 13:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Енисей – Луч-Энергия, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 10-го сентября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Енисей сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Гости поединка Енисей – Луч-Энергия от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.87. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.

Футбольный клуб Енисей в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Енисей сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Енисей выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Енисей не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Луч-Энергия имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Луч-Энергия демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Луч-Энергия продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Луч-Энергия в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Енисей – Луч-Энергия являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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