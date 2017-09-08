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|08.09 22:00 по МСК.
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10 сентября футбольному клубу Депортиво на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Реал Сосьедад. По Москве данная игра стартует в 13:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Депортиво – Реал Сосьедад, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Депортиво уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Депортиво сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Депортиво не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
Сейчас футбольный клуб Реал Сосьедад пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Реал Сосьедад одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Реал Сосьедад забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча Депортиво – Реал Сосьедад на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Реал Сосьедад, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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