Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Торпедо
|08.09 19:00 по МСК.
|Динамо Мн
Минское "Динамо" наконец-то одержало первую победу. Получится ли у белорусов развить успех в игре против "Торпедо"?
|Corentin Moutet
|08.09 19:00 по МСК.
|Иниго Сервантес
Готов ли Сервантес улучшить свою статистику в Севилье?
|Ботосани
|08.09 20:30 по МСК.
|Джурджу
Отменный коэффициент в матче Чемпионата Румынии! Не пропустите!
|Кадиз
|08.09 22:00 по МСК.
|Гимнастик
Эксперты обратили внимание на матч испанской Сегунды. Этот поединок требует особого рассмотрения...
|Ман Сити
|09.09 14:30 по МСК.
|Ливерпуль
"Манчестер Сити" против "Ливерпуля" - центральный матч тура в Чемпионате Англии!
|Майнц 05
|09.09 16:30 по МСК.
|Леверкузен
"Майнц" и "Байер" начали новый сезон не совсем удачно. Кто же первым прервет черную полосу?
|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
"Севилья" в новом сезоне до сих пор не побеждала в домашних стенах. Сколько это будет продолжаться?
|Аталанта
|10.09 16:00 по МСК.
|Сассуоло
Открытие прошлого сезона Серии А, "Аталанта", начала новый турнир с двух поражений...
|Ат. Бильбао
|10.09 17:15 по МСК.
|Гирона
"Жирона" стала приятным сюрпризом на старте Чемпионата Испании. Каталонская команда идет без поражений, не проиграв даже "Атлетико"
|Гётеборг
|11.09 20:00 по МСК.
|Юргорден
Последними в 22 туре Чемпионата Швеции на поле выйдут "Гетеборг" и "Юргорден". Мы знаем, на что лучше поставить
|Треллеборг
|11.09 20:00 по МСК.
|Гётеборг
Расклады в шведском Superettan подсказывают правильный вариант ставки
|Мольде
|11.09 20:00 по МСК.
|Оддс
В Чемпионате Норвегии важный матч, влияющий на еврокубковые расклады
Главный арбитр матча Ильвес – РоПС в 15:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 10.09.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб РоПС на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также РоПС – девять против двух.
Гости футбольного поединка Ильвес – РоПС получили коэффициент 3.87 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.4, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Ильвес не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Ильвес уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Футбольный клуб РоПС имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому РоПС демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, РоПС продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК РоПС в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Ильвес – РоПС встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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