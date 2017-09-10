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ПС Кеми — ЙЙК Йювяскюля: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Финляндии 10.09.17

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ПС Кеми — ЙЙК Йювяскюля: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Финляндии 10.09.17

В рамках национального первенства пройдет поединок ПС Кеми – ЙЙК Йювяскюля, который будет сыгран между командами в 10.09.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 15:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует ЙЙК Йювяскюля – две победы против одного поражения.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок ПС Кеми – ЙЙК Йювяскюля коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

По меркам национального чемпионата ПС Кеми это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где ПС Кеми является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу ПС Кеми пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба ЙЙК Йювяскюля уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле ЙЙК Йювяскюля практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас ЙЙК Йювяскюля демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

В футбольном поединке ПС Кеми – ЙЙК Йювяскюля эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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