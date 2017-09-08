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Иртыш Омск — Зенит-Радиан Иркутск прогноз профессионала 10.09.17

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Иртыш Омск — Зенит-Радиан Иркутск прогноз профессионала 10.09.17

История противостояния Иртыш Омск – Зенит-Радиан Иркутск длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Иртыш Омск одержал 51 победу, а на счету ФК Зенит-Радиан Иркутск 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 10-го сентября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 15:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Иртыш Омск – Зенит-Радиан Иркутск коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

Две недели назад футбольный клуб Иртыш Омск получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Иртыш Омск из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Иртыш Омск выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Иртыш Омск – Зенит-Радиан Иркутск у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Зенит-Радиан Иркутск в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Зенит-Радиан Иркутск демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Зенит-Радиан Иркутск забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Зенит-Радиан Иркутск имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая статистику личных встреч Иртыш Омск – Зенит-Радиан Иркутск, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Зенит-Радиан Иркутск еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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