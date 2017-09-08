Понтедера — Джана Эрминио прогноз и ставки от профессионала 10.09.17

Футболисты клуба Джана Эрминио не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 10-го сентября 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Понтедера – Джана Эрминио идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 17:30 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Понтедера – Джана Эрминио коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Понтедера отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Понтедера еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Понтедера пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

В этом сезоне у футбольного клуба Джана Эрминио совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Джана Эрминио находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Джана Эрминио выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Джана Эрминио в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая статистику личных встреч Понтедера – Джана Эрминио, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Джана Эрминио еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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