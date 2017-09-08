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В Чемпионате Норвегии важный матч, влияющий на еврокубковые расклады
Главный арбитр матча Гимарайнш – Боавишта в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 10-го сентября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Боавишта на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Боавишта – девять против двух.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Гимарайнш – Боавишта неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Гимарайнш существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Гимарайнш проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Гимарайнш никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
За последние четыре недели футбольному клубу Боавишта пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Боавишта находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Боавишта намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Боавишта в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Хозяева матча Гимарайнш – Боавишта предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Гимарайнш больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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