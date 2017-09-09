Прогноз на матч Страсбур — Амьен 09.09.17

Мы живем в эпоху, когда происходит не только очередная смена поколений в футболе, но и смена самого стиля этой игры. Если раньше менеджеры и футболисты старались максимально сконцентрировано действовать при защите собственных ворот, теперь в мировом футболе осталось не так много защитников высочайшего класса, зато появилось просто огромное количество футболистов атакующего плана. И речь идет не только о форвардах. Появление самого понятия атакующего полузащитника, подразумевает активные действия последнего во время атак своей команды. То есть, такой игрок может одновременно играть и полузащитника и нападающего, добавляя атакующей мощи своей команде. Современный футбол все больше тяготеет к атаке, и это видно по результатам матчей. Сегодня даже клубы, которые не претендуют на высокие места в турнирной таблице чемпионата, стараются играть максимально остро, добиваясь результатов за счет активных действий у штрафной площадки соперника. Наши эксперты тщательно следят за динамикой развития современного футбола, отмечая малейшие изменения в тактических действиях команд. Это позволяет нам во время вносить корректировки в свои прогнозы. К примеру, в матче команды Страсбур и команды Амьен мы ждем открытого противостояния, так как в составах обеих команд нападение является лучшей линией, чем линия защиты. Естественно, менеджеры постараются использовать свои главные козыри в этом матче, так что, матч обещает быть результативным.

Большинство известных футбольных экспертов в матче команды Страсбур и команды Амьен склоняются к тому, что хозяева поля легко разберутся со своими оппонентами. Однако эксперты нашего портала пока неоднозначны в своем мнении, так как необходимо все тщательно взвесить и проанализировать. С точки зрения турнирной таблицы, хозяева поля находятся в отличной позиции. Команде не угрожает вылет, и при определенных раскладах клуб может обеспечить себе высокое место в турнирной таблице. Однако, по неофициальной информации, у команды Страсбур серьезные финансовые проблемы, поэтому вряд ли команда будет стремиться обременить себя на участие в ряде дополнительных турниров на будущий сезон. Гостям наоборот нужны очки, так как сейчас они находятся у самой зоны вылета. В принципе, команда играет в симпатичный футбол, пусть исполнителям и не хватает мастерства. Так что, мы полагаем, что здесь коэффициент на победу хозяев поля несколько занижен, да и личные встречи этих команд говорят о том, что между собой они всегда играют очень плотно. Немаловажное значение на результат матча окажет и погода, синоптики обещают дождь, что тоже существенно затруднит атакующие действия обеих команд. Исходя из этого, а также опираясь на ряд дополнительных факторов, эксперты нашего ресурса составили прогнозы на этот матч, с которыми любители футбола могу ознакомиться ниже. Мы полагаем, что каждый сможет выбрать хорошую ставку с высокой вероятностью проходимости.

Относительно коэффициентов, выставленных букмекерами на матч команды Страсбур и команды Амьен, у экспертов нашего портала нет никаких возражений. Хозяева поля, действительно, должны быть небольшими фаворитами в этом матче, так как они занимают более высокую строчку в турнирной таблице относительно своих соперников, а также не имеют таких значительных кадровых потерь перед этим матчем. С другой стороны, с турнирной точки зрения, и команда Страсбур, и команда Амьен уже практически решили свои вопросы в чемпионате, поэтому для них эта игра не будет иметь такого принципиального значения. Исходя из этого, наиболее выгодной ставкой в этом матче видится ставка на общий тотал забитых голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой команды. Возможно, что в этом матче хозяева поля и одержат победу, однако вряд ли они смогут сделать это с солидной разницей, наши эксперты полагают, что гости проиграют не более чем в один мяч, следовательно, фора команды Амьен в этом матче тоже выглядит неплохой ставкой. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы советуем играть на меньше, так как обеим командам нет смысла фолить и набирать предупреждения, так как впереди еще есть важные противостояния, где понадобятся футболисты основы. Общий тотал угловых в этом матче мы рассматриваем на больше, так как обе команды привыкли строить свои атаки через фланги, что предполагает большое количество угловых, да и в матчах между собой команды часто перебивают тотал, выставленный букмекерами.

Победителем матча станет Страсбур — 1.85, нет победителей в матче — 3.5, победителем матча станет Амьен — 4.4.

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