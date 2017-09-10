Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Ман Сити
|09.09 14:30 по МСК.
|Ливерпуль
"Манчестер Сити" против "Ливерпуля" - центральный матч тура в Чемпионате Англии!
|Майнц 05
|09.09 16:30 по МСК.
|Леверкузен
"Майнц" и "Байер" начали новый сезон не совсем удачно. Кто же первым прервет черную полосу?
|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
"Севилья" в новом сезоне до сих пор не побеждала в домашних стенах. Сколько это будет продолжаться?
|Аталанта
|10.09 16:00 по МСК.
|Сассуоло
Открытие прошлого сезона Серии А, "Аталанта", начала новый турнир с двух поражений...
|Ат. Бильбао
|10.09 17:15 по МСК.
|Гирона
"Жирона" стала приятным сюрпризом на старте Чемпионата Испании. Каталонская команда идет без поражений, не проиграв даже "Атлетико"
|Треллеборг
|11.09 20:00 по МСК.
|Гётеборг
Расклады в шведском Superettan подсказывают правильный вариант ставки
|Гётеборг
|11.09 20:00 по МСК.
|Юргорден
Последними в 22 туре Чемпионата Швеции на поле выйдут "Гетеборг" и "Юргорден". Мы знаем, на что лучше поставить
|Мольде
|11.09 20:00 по МСК.
|Оддс
В Чемпионате Норвегии важный матч, влияющий на еврокубковые расклады
10-го сентября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Эшторил – Морейренси. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Эшторил, а вот игроки ФК Морейренси смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 22:15 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Эшторил – Морейренси неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.87. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2 и 3.4.
На своем поле футбольный клуб Эшторил не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Эшторил находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Эшторил в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
На выезде футбольный клуб Морейренси выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Морейренси выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Морейренси добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Между командами Эшторил и Морейренси всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq