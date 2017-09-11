Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Ман Сити
|09.09 14:30 по МСК.
|Ливерпуль
"Манчестер Сити" против "Ливерпуля" - центральный матч тура в Чемпионате Англии!
|Майнц 05
|09.09 16:30 по МСК.
|Леверкузен
"Майнц" и "Байер" начали новый сезон не совсем удачно. Кто же первым прервет черную полосу?
|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
"Севилья" в новом сезоне до сих пор не побеждала в домашних стенах. Сколько это будет продолжаться?
|Аталанта
|10.09 16:00 по МСК.
|Сассуоло
Открытие прошлого сезона Серии А, "Аталанта", начала новый турнир с двух поражений...
|Ат. Бильбао
|10.09 17:15 по МСК.
|Гирона
"Жирона" стала приятным сюрпризом на старте Чемпионата Испании. Каталонская команда идет без поражений, не проиграв даже "Атлетико"
|Треллеборг
|11.09 20:00 по МСК.
|Гётеборг
Расклады в шведском Superettan подсказывают правильный вариант ставки
|Гётеборг
|11.09 20:00 по МСК.
|Юргорден
Последними в 22 туре Чемпионата Швеции на поле выйдут "Гетеборг" и "Юргорден". Мы знаем, на что лучше поставить
|Мольде
|11.09 20:00 по МСК.
|Оддс
В Чемпионате Норвегии важный матч, влияющий на еврокубковые расклады
Футболисты клуба Бока Хуниорс не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 11.09.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Ланус – Бока Хуниорс идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 02:05 по МСК.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Ланус – Бока Хуниорс, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Ланус существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Ланус проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Ланус никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Бока Хуниорс прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Бока Хуниорс сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Бока Хуниорс в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Ланус – Бока Хуниорс встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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