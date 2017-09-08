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|09.09 14:30 по МСК.
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|09.09 16:30 по МСК.
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|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
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|Аталанта
|10.09 16:00 по МСК.
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|Оддс
В Чемпионате Норвегии важный матч, влияющий на еврокубковые расклады
В последнем противостоянии Сантос Лагуна – Толука свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 11-го сентября 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 02:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Сантос Лагуна обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекеры считают фаворитом поединка Сантос Лагуна – Толука гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Сантос Лагуна существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Сантос Лагуна проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Сантос Лагуна никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Последний матч футбольного клуба Толука прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Толука находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Толука в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Так как хозяева поединка Сантос Лагуна – Толука сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Сантос Лагуна.
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