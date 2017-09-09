Прогноз на матч Сибирь — Авангард от эксперта 10.09.17

Современный турнир КХЛ объединяет большое количество команд. Еще недавно в этом турнире блистали только российские хоккейные клубы, финансы которых позволяли им приглашать известных отечественных и иностранных хоккеистов. Однако сегодня в чемпионате принимают участие клубы из Европы и Азии, которые достаточно финансово обеспечены, чтобы пригласит в свои клубы известных хоккеистов, которые могут на равных соперничать с известными российскими хоккейными клубами. Таким образом, сейчас в чемпионате КХЛ довольно жесткая конкуренция, и если раньше более титулованные клубы могли не переживать по поводу попадания в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, то сейчас ситуация изменилась, и каждый клуб играет в полную силу во всех матчах, в противном случае, он может пролететь мимо Кубка Гагарина, а за это руководство, естественно, по головке не погладит. Такое положение дел существенно сказалось на чемпионате КХЛ, причем, сказалось в положительную для любителей хоккея сторону, так как теперь болельщики могут наслаждаться каждым матче любимого вида спорта, так как хоккеисты играют только на победу. Не только смотреть хоккей КХЛ стало интересно, анализировать матчи КХЛ – тоже интересно, так как всегда узнаешь что-то новое и интересное, как наши эксперты, которые предлагают на матч команды Сибирь и команды Авангард интересные прогнозы.

По мнению экспертов нашего ресурса, игра, в которой на площадке команды Сибирь сойдутся команда Сибирь и команда Авангард, должна получиться зрелищной и результативной. В нынешнем сезоне КХЛ оба хоккейных клуба выступают просто великолепно. Команды отлично проводят матчи, добиваются побед и являются одними из главных претендентов не только на попадание в плей-офф, но и на борьбу за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч. Это позволило нам определить некоторые интересные закономерности. Для этого мы использовали матчи, которые команды играли между собой в прошлом сезоне, а также приложили статистику матчей этих команд в нынешнем сезоне. Также, мы выяснили, что в предстоящем очном матче оба клуба будут выступать сильнейшими составами. Из этого следует, что тренеры всерьез рассчитывают на победу в этом матче. Если посмотреть на турнирную таблицу, то существенных изменений, в случае победы одной из команд, не произойдет. Однако, победа позволит каждой команду существенно упрочнить свои турнирные позиции, так как до конца чемпионата осталась еще довольно много матчей, поэтому необходимо уже сейчас заботиться о том, чтобы занять более высокое место в турнирной таблице, так как в плей-офф это даст определенное преимущество. Да и сам по себе матч важен обеим командам, так как это отличная возможность продемонстрировать свою силу и настрой.

Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Сибирь и командой Авангард фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда Сибирь будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Авангард в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Авангард выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Авангард нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Авангард в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды Сибирь и команды Авангард, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.

В основное время матча будет ничья — 3.4, в игре выиграет Сибирь — 2, в игре выиграет Авангард — 3.87.

Благодаря экспертам нашего ресурса, которые постоянно ищут наиболее интересные матчи в регулярном чемпионате КХЛ, мы всегда предлагает только наиболее интересные прогнозы на этот вид спорта. Сегодня наше внимание привлекло противостояние команды Сибирь и команды Авангард. Оба клуба довольно известны в европейском хоккее, так как имеют богатую историю и множество титулов. Между собой команда Сибирь и команда Авангард провели достаточно матчей, поэтому противостояние этих хоккейных клубов привлекает внимание у любителей этого вида спорта. Сейчас в составе обеих команд выступают известные хоккеисты, которые показывают отличные командные взаимодействия и индивидуальное мастерство. Наши эксперты думают, что сегодняшний матч вполне способен не только понравиться болельщикам, но и стать одной из наиболее результативных игр данного тура КХЛ. Прогнозы наших экспертов не только повысят интерес к данному противостоянию, но и позволят выиграть деньги в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: