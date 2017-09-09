Прогноз на матч Тюмень — Шинник. Рекомендуемые ставки от экспертов 10.09.17

Не секрет, что матч команды Тюмень и команды Шинник, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Тюмень и команды Шинник фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Сегодня определяющими факторами, на которые обращают внимание наши эксперты при прогнозировании того или футбольного матча являются вовсе не показатели клуба в текущем сезоне, и не статистика, как думают многие. Да, все это играет свою роль и эксперты нашего портала, естественно, не оставляют такие вещи без внимания. Однако существуют любопытные информационные выборки, которые играют важную роль при составлении прогнозов нашими экспертами. Воспользоваться статистикой для прогнозирования статистических ставок, предлагаемых букмекерами, может каждый, так как сегодня в сети Интернет полно специальных программ и порталов, которые фиксируют и учитывают каждый статистический показатель того или иного футбольного клуба. Однако существуют матчи, типа противостояния команды Тюмень и команды Шинник, исходы которых невозможно предсказать без анализа всех составляющих такого противостояния. Наши эксперты уже неоднократно говорили о том, что победитель определяется не только качеством игры, но и психологией. Существуют команды-победители, которые перед каждым матчем особо настраиваются психологически, поэтому они побеждают еще до старта матча, так как уверены в том, что соперники не смогут ничего противопоставить их игре. Мы тщательно проанализировали и изучили все аспекты матча команды Тюмень и команды Шинник победа в котором необходима одной и другой команде, ниже можно найти наши прогнозы на этот матч. Несмотря на то, что мы спрогнозировали основной исход этого матча, мы бы рекомендовали лучше делать ставки на статистику, так как шансов иметь стабильный плюс, делая статистические ставки – более высок. Хотя, пусть каждый беттор принимает решение самостоятельно.

Для команды Тюмень практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Шинник, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Шинник ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Тюмень сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Тюмень легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.

Триумфатором станет Тюмень — 1.8, нет победителей — 3.8, триумфатором станет Шинник — 4.3.

Отличный футбольный матч ждет всех любителей футбола. В рамках чемпионата запланирована встреча команды Тюмень и команды Шинник. Эксперты нашего портала тоже решили поделиться своим мнением относительно этого футбольного матча. Мы полагаем, что многие любители футбола захотят не просто насладиться игрой, но и сделают ставки в букмекерских конторах. Мы уже промониторили линии букмекеров и увидали, что практически все букмекерские конторы предложили на это противостояние просто огромный объем ставок. Так что, наряду со всеми прогнозистами сети и СМИ, наши эксперты тоже решили сделать свои прогнозы, однако акцент мы будем делать не на основные исходы, а на статистические показатели, так как, как по4казывает практика, статистика футбольных матчей лучше поддается прогнозированию. Мы практически всегда делаем упор на статистике, так как это приносит неплохую прибыль, как на краткосрочной, так и на долгосрочной дистанции. Тем более что при прогнозировании такого противостояния, нет необходимости искать информацию по разным источникам, все есть в свободном доступе в сети. Так что, наслаждайтесь футболом, и пользуйтесь нашими прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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