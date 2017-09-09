Прогнозы и ставки на матч Шанхай Шэньхуа — Хенань Цзянье 10.09.17

В концовке чемпионатов, когда борьба в турнирной таблице накаляется до предела, все матчи футбольных туров представляют огромный интерес, так как команды действуют в максимально агрессивной манере, в надежде обеспечить необходимый результат. Поэтому в эти периоды наши эксперты стараются прогнозировать максимальное количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для просмотра наиболее интересные и бескомпромиссные противостояния. Не секрет, что практически все футбольные болельщики заражены азартом, который направляют на спортивные ставки. Однако из-за недостатка опыта игры в букмекерских конторах, большинство ставок от футбольных болельщиков оказываются безуспешными. Эксперты нашего портала рекомендуют пользоваться только проверенными прогнозами, в основе которых лежит тщательный анализ и использование многочисленных источников информации. Мы профессионально подходим к делу, поэтому предлагаем большой объем прогнозов с подробным описанием каждого на все футбольные матчи. Команда Шанхай Шэньхуа и команда Хенань Цзянье, которые в ближайшем туре сыграют очный матч – известные футбольные клубы. Пока рано делать прогнозы относительно того, какие места команды займут в чемпионате, однако, по словам менеджеров обеих команд, перед клубами стоят довольно-таки сложные задачи, но, так как в чемпионате еще достаточно матчей, команды с оптимизмом смотрят в будущее. Исходя из этой информации, сегодня мы ждем интересного противостояния, тем более, что между собой команда Шанхай Шэньхуа и команда Хенань Цзянье демонстрируют довольно интересный и результативный футбол.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что современный футбол превратиться в абсолютно непредсказуемую игру, в которой будет забиваться голов не меньше, чем шайб в хоккее. Если с хоккеем все понятно, и сама специфика этого вида спорта подразумевает большое количество шайб, то в футболе все не так однозначно. Появление большого количества футболистов атакующего амплуа послужило толчком к тому, что менеджеры начали использовать абсолютно новые тактические схемы, которые позволяют командам забивать много голов в ворота своих соперников. При этом акцент в таких схемах делается, прежде всего, на атаку, поэтому и у соперников появляются шансы. Такая тактика вначале использовалась только теми футбольными клубами, которые могли позволить себе приобрести лучших футболистов атакующего плана, однако теперь в таких игроках нет недостатка, поэтому все больше и больше команд перенимает эту тактику, следовательно, в самые ближайшие годы стоит ждать того, что все футбольные чемпионаты будут играть по такой схеме. Сегодняшние соперники – команда Шанхай Шэньхуа и команда Хенань Цзянье тоже используют подобную тактику, оба клуба имеют отличную полузащиту, футболисты которой в любой момент матча могут перестроиться и начать действовать как полноценные футболисты атаки. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что команда Шанхай Шэньхуа и команда Хенань Цзянье практически все свои очные матчи сыграли на больше, эксперты нашего ресурса полагают, что сегодняшний матч тоже может быть результативным. Больше прогнозов с описанием от наших экспертов можно найти ниже. Всем удачных ставок.

Встреча команды Шанхай Шэньхуа и команды Хенань Цзянье, которые проведут очный матч, в рамках чемпионата будет носить принципиальный характер, так как сейчас обеим футбольным командам необходимо показывать стабильные результаты, чтобы иметь возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Исходя из этого, а также учитывая фактор судейства и личные встречи между этими футбольными клубами, наши эксперты пришли к мнению, что коэффициенты, предлагаемые букмекерами на пенальти и удаление в этом матче, являются несколько завышенными, поэтому мы рекомендуем бетторам заиграть эти позиции. Общий тотал фолов и желтых карточек мы тоже рассматриваем на больше, так как игра в этом матче будет идти от ножа, очки нужны и хозяевам поля, и гостям. Общий тотал забитых голов команды вряд ли перебьют, здесь ожидается вязкая игра в центре поля с большим количеством нарушений со стороны одной и другой команды. А это означает, что болельщики, скорее всего, не увидят много опасных моментов, а судьбу матча решит один или максимум два забитых мяча. Так как команды будут действовать, преимущественно, в центре поля, то общий тотал угловых они тоже вряд ли пробьют на больше, так как для этого необходимо много атаковать. Относительно фаворита этого матча, то здесь, фактически, равные шансы на победу у обеих команд. Даже, несмотря на то, что хозяева поля будут играть перед своими болельщиками, у гостей тоже есть шансы на победу в этом матче, поэтому делать ставки на основной исход этого матча до его начала мы не рекомендуем, букмекеры выставили свои линии правильно.

Достанется победа в противостоянии Шанхай Шэньхуа — 1.95, в противостоянии нет победителей — 3.45, достанется победа в противостоянии Хенань Цзянье — 4.1.

Для экспертов нашего портала матч команды Шанхай Шэньхуа и команды Хенань Цзянье стал серьезным орешком в плане составления прогнозов. Обе команды в нынешнем чемпионате показывают просто великолепные результаты, поэтому было непросто отдать предпочтение одному из коллективов. Однако, мы тщательно проанализировали предстоящий матч, использовав огромное количество информационных источников. Это позволило нам обратить внимание на интересные факты, которые и легли в основу наших прогнозов. Более детально с нашими прогнозами можно познакомиться выше, там можно найти описание каждого прогноза. Мы полагаем, что сама игра будет интересной, так как положение в турнирной таблице обязывает оба клуба действовать только с единственной целью – победить в сегодняшнем матче. Менеджеры команд тоже много говорили о психологическом настрое, называя его важной составляющей для победы в этой игре. Действительно, в составах обеих команд много талантливых футболистов, главное, чтобы они не перегорели как команда, так как только действуя, как единое целое, можно рассчитывать на победу в таком матче.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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