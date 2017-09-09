Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Майнц 05
|09.09 16:30 по МСК.
|Леверкузен
"Майнц" и "Байер" начали новый сезон не совсем удачно. Кто же первым прервет черную полосу?
|Финляндия
|09.09 18:45 по МСК.
|Италия
После нескольких неудачных Чемпионатов Европы, старт этой кампании у Финляндии получился довольно многообещающим. Ничего удивительного, ведь играли финны у себя дома. Выиграв четыре из пяти матчей группового этапа, скандинавы заняли второе место в группе, получив в соперники теоретически более легкую сборную Италии. Хотя не лишним будет напомнить, что на прошлом Евробаскете “Скуадра Адзурра” завоевала шестую позицию. Сумеют ли финны выбить из турнира столь именитого соперника?
|Севилья
|09.09 19:30 по МСК.
|Эйбар
"Севилья" в новом сезоне до сих пор не побеждала в домашних стенах. Сколько это будет продолжаться?
|Страсбур
|09.09 21:00 по МСК.
|Амьенс
В 5-м туре Чемпионата Франции встречаются новички Лиги 1
|Аталанта
|10.09 16:00 по МСК.
|Сассуоло
Открытие прошлого сезона Серии А, "Аталанта", начала новый турнир с двух поражений...
|Ат. Бильбао
|10.09 17:15 по МСК.
|Гирона
"Жирона" стала приятным сюрпризом на старте Чемпионата Испании. Каталонская команда идет без поражений, не проиграв даже "Атлетико"
|Треллеборг
|11.09 20:00 по МСК.
|Гётеборг
Расклады в шведском Superettan подсказывают правильный вариант ставки
|Гётеборг
|11.09 20:00 по МСК.
|Юргорден
Последними в 22 туре Чемпионата Швеции на поле выйдут "Гетеборг" и "Юргорден". Мы знаем, на что лучше поставить
|Мольде
|11.09 20:00 по МСК.
|Оддс
В Чемпионате Норвегии важный матч, влияющий на еврокубковые расклады
Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Герта и команды Вердер, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.
Для экспертов нашего портала прогнозирование футбольных матчей является работой, мы не относимся к этому, как к развлечению. Вообще, мы полагаем, что людям, которые рассматривают ставки на спорт, в частности на футбол, в качестве развлечения с возможностью дополнительного заработка, вообще лучше не иметь с этим дела, так как для них это будет всего лишь пустая трата времени и денег. Прогнозирование спортивных событий не терпит пренебрежительного отношения, так как на кону стоят немалые деньги. Мы всегда ответственно подходим к своей работе, стараясь предложить только качественные прогнозы, а наши предложения для ставок всегда дают стабильный плюс на дистанции. В матче команды Герта и команды Вердер, встречающихся между собой, в рамках очередного тура чемпионата, наши эксперты решили остановиться на статистике матча. Мы давно наблюдаем за футбольными баталиями, поэтому смогли найти наиболее прибыльную отрасль для ставок – футбольная статистика. Обычно, когда команды часто встречаются между собой, им свойственны определенные закономерности в определенных действиях. Благодаря тому, что у нас есть специальные возможности, которые позволяют нам находить подобные закономерности, наши эксперты всегда могут найти интересные и потенциально выигрышные ставки среди огромного количества предложений букмекеров. Ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Герта и команды Вердер, предложенными с детальным описанием. Матч обещает быть очень интересным, поэтому советуем не пропустить его.
Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Герта и команда Вердер продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Вердер более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Вердер в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Герта и команда Вердер много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.
В матче победу одержит Герта — 1.85, в матче победу одержит Вердер — 4.4, будет ничья в матче — 3.5.
Современный футбол – это огромное количество матчей, которые ежедневно радуют болельщиков футболом высшего качества. Ежегодно уровень футбола растет. Появляется много новых футбольных команд, а академии дарят миру новых звезд, привносящих в футбол много нового, отчего этот вид спорта становится более динамичным, а противостояния футбольных команд более зрелищными. Сегодня современный футбол взял курс на омоложение, в составах большинства команд лидерами являются футболисты, которым еще нет 25-лет. При этом это не просто зеленые юнцы, которым эксперты мирового футбола пророчат блестящее будущее, а вполне сформированные футболисты, способные в ответственные моменты игры принимать трудные решения и брать игру в свои руки. Да и сам футбол сильно изменился, сегодня редко какая команда играя от обороны, наоборот, в мировом футболе сейчас модно действовать открыто, непрерывно атакуя ворота соперника большими силами. От этого современный футбол только выигрывает, так как матчи становятся более зрелищными и результативными, что только на руку нашим экспертам и любителям футбола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq