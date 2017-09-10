Прогноз на матч Городея — Витебск 10.09.17

Матч команды Городея и команды Витебск можно считать центральным матчем тура, так как оба футбольных клуба в текущем сезоне демонстрируют отличные результаты, которые позволят назвать эти команды одними из фаворитов данного чемпионата. Наши эксперты отмечают, что к таким результатам команды шли не один сезон. Это результат кропотливой работы менеджеров, которые буквально по крупицам собирали футболистов со всего мира и наигрывали оптимальный состав с оптимальной тактикой. Это дало свои плоды, так как уже в нынешнем чемпионате эти клубы оставили далеко позади основных конкурентов, среди которых и довольно известные футбольные клубы. По словам менеджеров, обе команды тщательно готовились к предстоящему матчу, некоторые футболисты получили отдых в прошлых поединках, что позволяет судить о том, что, действительно, для команды Городея и команды Витебск это противостояние будет иметь ключевое значение. В связи с этим, наши эксперты в своих прогнозах опирались не только на выступления этих коллективов в нынешнем сезоне, но и на арбитра, который будет обслуживать этот матч, так как именно от его профессиональных действий на футбольном поле будет зависеть многое в этом матче, если не все. Тщательный анализ многочисленных факторов, которые мы использовали для прогнозирования, позволил нам составить интересные прогнозы на этот матч, который без сомнения можно считать центральным матчем тура. Поэтому советуем всем любителям футбола не пропустить эту игру.

Статистические факторы выступлений команд в текущем сезоне, а также статистика выступлений команд в матчах между собой является определяющей при составлении прогнозов. Фактически, цифры статистики отражают всю суть происходящего на футбольном поле. И если раньше для составления верного прогноза на тот или иной футбольный матч экспертам нашего портала приходилось просматривать матчи между футбольными клубами, то теперь для этого есть специальные ресурсы, которые автоматически протоколируют статистические данные матчей, а по запрос пользователей делают специальные выборки. Это существенно упрощает задачу и экономит время, которое наши эксперты используют для поиска интересных предложений в линии букмекеров. Напомним, что сегодня практически все букмекеры предлагают большой объем ставок на основные исходы и статистику не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу бетторам, так как в некоторых букмекерских конторах невозможно поставить большие суммы до начала матча. А сегодня ожидается интересное противостояние: команда Городея примет на своем поле футболистов команды Витебск. Это встреча двух старых соперников, которые ежегодно выясняют отношения, определяя не только лидера чемпионата, но и сильнейшего соперника в очном противостоянии. Матч обещает быть интересным, а результат – непредсказуемым, ниже можно ознакомиться со всеми прогнозами на этот матч и выбрать для себя наиболее приглянувшуюся ставку.

Наши эксперты полагают, что букмекеры несколько недооценивают шансы гостей в матче против футболистов команды Городея. Возможно, что статистика выступлений хозяев поля в нынешнем сезоне и говорит о том, что именно они должны быть фаворитами этого матча, однако между командами нет такой пропасти в классе, чтобы коэффициент на победу команды Городея в этом матче был таким низким. Гости не сильно отстают от своих соперников в турнирной таблице, да и в последних матчах, после того, как все ключевые футболисты команды Витебск вернулись в строй, клуб демонстрирует отличные результаты. В общем, здесь наши эксперты рекомендуют делать ставки на то, что команда Витебск не проиграет в этой игре. Тем более что очки гостям сейчас нужнее, чем их соперникам. Игра обещает быть жесткой, так как ни одна из команд просто так не уступит победу свои соперникам. Исходя из этого, мы рассматриваем общий тотал нарушений и желтых карточек на больше, тем более что судить матч будет арбитр, который долго не колеблется, а сразу предупреждает нарушителей. Общий тотал угловых в матче тоже стоит заигрывать на больше, так как оба клуба активно задействуют фланги во время атаки, да и стандарты есть кому замыкать в составах обеих команд. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как клубы предпочитают активно действовать впереди, а в обороне у команды Городея и команды Витебск не все так гладко.

Ничья в матче — 3.8, выиграет в противостоянии Городея — 1.8, выиграет в противостоянии Витебск — 4.3.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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