Прогноз на матч АЕК — Лариса 10.09.17

В современном футболе ежедневно проводится огромное количество матчей. Наши эксперты тщательно отбирают наиболее интересные противостояния, на которые предлагают свои прогнозы. Сегодня, когда в сети и СМИ появилось большое количество футбольных экспертов, которые предлагают свои прогнозы на футбол, найти действительно качественные и аргументированные прогнозы на этот вид спорта довольно непросто. Наш ресурс выгодно отличается тем, что здесь эксперты стараются предложить максимальный объем ставок на конкретный футбольный матч. Это и ставки на основные исходы матча, и ставки на статистику, и ставки на дополнительные исходы. Мы также рекомендуем на что именно следует обратить внимание во время ставок. Напомним, что сегодня букмекеры предлагают не только ставки на начала футбольного матча, но и ставки по ходу игры, так называемые лайв-ставки. Преимущество ставок по ходу игры заключается в том, что бетторы могут наблюдать за ходом матча, попутно делая ставки. Основываясь на наших прогнозах, бетторы могут выбрать более выгодные предложения букмекеров, чем те, которые они предлагали в доматчевых линиях. Таким образом, преимущества нашего ресурса очевидны, мы тоже любим футбол и привыкли реализовывать свое понимание этой игры в деньги. Так что, советуем не пропустить матч команды АЕК и команды Лариса, на который наши эксперты уже приготовили свои прогнозы. Напомним, что в этом матче будут встречаться лидеры чемпионата, команды, для которых оставшийся игровой отрезок будет очень непростым, поэтому интересный и бескомпромиссный футбол нам гарантирован.

Относительно противостояния команды АЕК и команды Лариса, прогнозы на которого наши эксперты решили предложить свои прогнозы. Оба клуба в текущем сезоне выступают очень и очень неплохо. Судя по тому, как обе команды играют во второй части сезона, складывается впечатление, что руководство поставило задачу занять высокие места в турнирной таблице. В принципе, отталкиваясь от игры, которую показывают команды, а также учитывая тот факт, что клубам в межсезонье удалось сохранить всех своих лидеров, поставленные задачи не кажутся невыполнимыми. Для этого достаточно более-менее ровно отыграть в оставшихся матчах сезона. Однако сделать это будет очень непросто, так как впереди у команды АЕК и команды Лариса серьезные соперники, которые претендуют на чемпионство. Относительно статистики личных встреч между этими футбольными клубами, то здесь, скорее, стоит рассматривать матч на тотал больше, так как между собой эти команды играют результативно. Да и в текущем чемпионате менеджеры клубов делают ставку на атаку, чем лишний раз подтверждают верность предположений наших экспертов. Еще стоит обратить внимание на тот факт, что в лазарете команд нет представителей атаки, так что, в сегодняшнем противостоянии передние линии команд будут представлены основными нападающими. В общем, нас ждет интересное противостояние, с детальными прогнозами наших экспертов на которое можно ознакомиться ниже.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда АЕК и команда Лариса продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Лариса более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Лариса в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда АЕК и команда Лариса много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

Матч закончится выигрышем АЕК — 1.85, победителей в матче не будет — 3.5, матч закончится выигрышем Лариса — 4.4.

Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды АЕК и команды Лариса, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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