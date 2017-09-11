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|Страсбур
|09.09 21:00 по МСК.
|Амьенс
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|10.09 16:00 по МСК.
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|Оддс
В Чемпионате Норвегии важный матч, влияющий на еврокубковые расклады
В последнем противостоянии Треллеборг – ГАИС свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 11.09.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 20:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Треллеборг обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Треллеборг – ГАИС определились с коэффициентами. На ФК Треллеборг выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
Если раньше футбольный клуб Треллеборг ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Треллеборг в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Треллеборг стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб ГАИС может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК ГАИС надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но ГАИС имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Учитывая статистику личных встреч Треллеборг – ГАИС, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК ГАИС еще не разу не проигрывал в два мяча.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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