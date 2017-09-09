Прогноз на матч Болонья — Наполи. Рекомендуемые ставки от экспертов 10.09.17

Анализ большого количества футбольных матчей, который ежедневно делают эксперты нашего ресурса, позволяет нам накапливать огромный опыт, что, в свою очередь, способствует эффективности прогнозирования. Это означает, что прогнозы наших экспертов – это ставки с высокими шансами проходимости, которые на дистанции позволяют получить стабильный плюс. Сегодня мы выбрали для прогнозирования матч, в котором встретятся команда Болонья и команда Наполи. Отметим, что оба футбольных клуба известны во всем мире, так как они демонстрируют отличные результаты, всегда ведут борьбу только за самые высокие места. Однако сегодняшний матч для команд будет особенным, так как победа позволит одному из соперников существенно увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице, фактически гарантируя решение поставленных руководством задач на нынешний сезон. Естественно, к предстоящему матчу в составах обеих команд подходят серьезно. Менеджеры отметили, что постараются задействовать в этой игре всех ведущих ключевых футболистов. Конечно, в СМИ этому матчу тоже уделяют большое внимание, так как не каждый день команды проводят матчи такого уровня. В общем, все указывает на то, что противостояние обещает быть напряженным, с обилием борьбы на всех участках поля. Учитывая, что в составах обеих команд выступают профессионалы высокого уровня, наши эксперты ждут результативного противостояния, а сам матч, по-нашему мнению, должен получиться очень интересным. Поэтому мы рекомендуем не пропустить его.

Встреча команды Болонья и команды Наполи в рамках текущего чемпионата – это отличная возможность для обеих команд улучшить свои турнирные позиции. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, поэтому сейчас командам уже некуда отступать, необходимо стабильно набирать очки, стараясь определить конкурентов. Между собой команда Болонья и команда Наполи провели достаточно матчей, что дает возможность экспертам нашего ресурса тщательно проанализировать статистические показатели встреч между этими футбольными коллективами. На основании статистических выборок, составленных нашими экспертами, а также используя другие источники альтернативной информации, мы составили ряд интересных прогнозов на эту встречу. Примечательно, что в этот раз мы сделали прогнозы не только на статистику, но и на исход матча, хотя стараемся делать это очень редко, так как, как показывает практика, прогнозирование исходов футбольных матчей – не самое прибыльное занятие. Однако сегодня, благодаря тому, что мы получили информацию о том, что в одной из команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты рассчитывают, что это позволит их соперникам воспользоваться полученным преимуществом, и воплотить его в забитые мячи. Все прогнозы относительно данного противостояния можно найти ниже, желаем всем интересного футбола и прибыльных ставок. Надеемся, что наши прогнозы окажутся верными, и позволят бетторам получить прибыль.

Встреча команды Болонья и команды Наполи, которые проведут очный матч, в рамках чемпионата будет носить принципиальный характер, так как сейчас обеим футбольным командам необходимо показывать стабильные результаты, чтобы иметь возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Исходя из этого, а также учитывая фактор судейства и личные встречи между этими футбольными клубами, наши эксперты пришли к мнению, что коэффициенты, предлагаемые букмекерами на пенальти и удаление в этом матче, являются несколько завышенными, поэтому мы рекомендуем бетторам заиграть эти позиции. Общий тотал фолов и желтых карточек мы тоже рассматриваем на больше, так как игра в этом матче будет идти от ножа, очки нужны и хозяевам поля, и гостям. Общий тотал забитых голов команды вряд ли перебьют, здесь ожидается вязкая игра в центре поля с большим количеством нарушений со стороны одной и другой команды. А это означает, что болельщики, скорее всего, не увидят много опасных моментов, а судьбу матча решит один или максимум два забитых мяча. Так как команды будут действовать, преимущественно, в центре поля, то общий тотал угловых они тоже вряд ли пробьют на больше, так как для этого необходимо много атаковать. Относительно фаворита этого матча, то здесь, фактически, равные шансы на победу у обеих команд. Даже, несмотря на то, что хозяева поля будут играть перед своими болельщиками, у гостей тоже есть шансы на победу в этом матче, поэтому делать ставки на основной исход этого матча до его начала мы не рекомендуем, букмекеры выставили свои линии правильно.

В игре победит Болонья — 1.8, ничья — 3.8, в игре победит Наполи — 4.3.

Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Болонья и команда Наполи – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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