Вест Хэм — Хаддерсфилд: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.09.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Вест Хэм – Хаддерсфилд, который будет сыгран между командами в 11-го сентября 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Хаддерсфилд – две победы против одного поражения.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Вест Хэм – Хаддерсфилд, занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Вест Хэм на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Вест Хэм потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Вест Хэм в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

После того, как футбольный клуб Хаддерсфилд выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Хаддерсфилд удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

В футбольном поединке Вест Хэм – Хаддерсфилд эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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