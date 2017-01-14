Прогнозы и ставки на матч Эдмонтон — Калгари 15.01.17

Быстрота действий, молниеносность принятия решений, огромное количество бросков и множество заброшенных шайб – вот настоящее лицо заокеанского чемпионата НХЛ. Еще сюда можно добавить страсти, которые кипят не только на трибунах, но и на льду. Все это составляет тот неповторимый коктейль, который так нравится истинным ценителям хоккея. Матч, который предлагают к просмотру эксперты нашего ресурса – это противостояние команды Эдмонтон и команды Калгари. Оба клуба имеют богатую историю, между собой они сыграли немало матчей, поэтому ежегодно противостояние этих команд является одним из украшений чемпионата НХЛ. Сейчас, судя по результатам в чемпионате, оба клуба находятся на подъеме, а это означает, что интересный хоккей болельщика гарантирован. У руля команд стоят опытные менеджеры, которые умеют максимально эффективно использовать лучшие качества своих хоккеистов, заставляя их действовать единым механизмом на площадке, что обеспечивает командам успех в регулярных матчах НХЛ. В принципе, в заокеанском хоккее принцип своей и чужой площадке не имеет большого значения. Все хоккеисты, которые выступают в составе одной и другой команды – профессионалы, они умеют справляться со своими эмоциями и, в первую очередь, выходя играть в хоккей. Поэтому, хозяевам площадки не стоит недооценивать соперников – опытный клуб с богатой историей, который в любой момент игры может почувствовать слабость своих оппонентов и взять игру в свои руки.

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором определять сильнейшего будут хоккеисты команды Эдмонтон и хоккеисты команды Калгари оказался непростым для прогнозирования. В первую очередь, необходимо сказать о том, что в чемпионате НХЛ выступает большое количество действительно классных клубов. Практически у всех команд достаточно солидный бюджет, поэтому они могут себе позволить пригласить известных хоккеистов и менеджеров. Поэтому слабых команд в НХЛ нет априори. Каждый клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф, следовательно, не важных матчей в регулярном чемпионате нет, так как проигрыш может существенно сказаться на расположении команд в турнирной таблице, и тот клуб, который входил в зону плей-офф, может легко ее покинуть. Таким образом, команда Эдмонтон и команда Калгари подходят к очному противостоянию в полной боевой готовности. Это можно судить по составам, а также по словам менеджеров, которые много говорили о значимости победы для их клубов в этом матче. Наши эксперты сделали вывод, что игра будет достаточно динамичной, так как между собой команда Эдмонтон и команда Калгари практически во всех последних противостояниях играли в быстрый хоккей со множеством бросков по воротам друг друга. Чего-то подобного стоит ждать и в этом матче. Поэтому, мы советуем болельщикам не пропустить это противостояние и подогреть интерес к матчу ставками от наших экспертов!

Эксперты нашего ресурса полностью солидарны с букмекерами в оценке фаворита противостояния команды Эдмонтон и команды Калгари. Сейчас обе команды показывают ровную игру, однако в чемпионате НХЛ нельзя рассматривать матчи только с точки зрения текущей формы команды. Есть достаточно факторов, каждый из которых может повлиять на результат матча. После тщательно анализа предстоящего матча, наши эксперты полагают, что фаворитом игры должны быть хоккеисты команды Эдмонтон. Сейчас хозяева площадки играют в более слаженный хоккей, благодаря чему они добивают отличных результатов. Немаловажной будет и поддержка родных трибун, так как большинство матчей нынешнего чемпионата в родных стенах клуб выиграл. Гости тоже умеют играть в хоккей, команда Калгари довольно известный хоккейный клуб, в составе которого достаточно мастеров. Однако выездные матчи играть очень тяжело, тем более, когда серия выездных игр затянулась. Сейчас у команды Калгари уже за плечами несколько выездных матчей, поэтому хоккеисты устали. Исходя из этого, мы рекоме7ндуем делать ставки на то, что победителем противостояния будет команда Эдмонтон. Еще мы советуем делать ставки на то, что оба клуба пробьют общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами в этом матче. Обе команды играют в атакующий хоккей и много бросают по воротам соперников, да и между собой эти команды в большинстве матчей забрасывают много шайб.

Матч закончится триумфом Эдмонтон — 1, матч закончится триумфом Калгари — , ничья в основное время — .

Матчи НХЛ отличаются непредсказуемостью. За ледовыми баталиями этого чемпионата очень интересно наблюдать, так как там выступают настоящие профессионалы, которые могут в любой момент не просто развернуть матч на 180 градусов, а сделать это в минимальный промежуток времени. Здесь в каждом периоде идет не просто борьба, а настоящая битва, так как поражение – единственное, чего нельзя допустить в матче. Сейчас команда Эдмонтон и команда Калгари, которые примут участие в данном матче, занимают высокие места в турнирной таблице и имеют отличные шансы на то, чтобы за счет победы в этой игре подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. По словам менеджеров клубов, игра чрезвычайно важна для их подопечных, поэтому хоккеисты приложат максимум усилий для победы. Следовательно, болельщикам в этом матче уготован отличный хоккей, который еще можно сделать и прибыльным, сделав ставки по прогнозам наших экспертов. Всем хорошего хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru