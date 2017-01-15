Валансьен — Сошо: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.01.17

В футбольном чемпионате дело близится к экватору, поэтому уже можно подвести определенные итоги, разобраться, какие футбольные клубы претендуют на высокие места, кто будет бороться за сохранение прописки на будущий год, а кто просто будет доигрывать сезон. В связи с этим, наших экспертов заинтересовало противостояние команды Валансьен и команды Сошо. Обе команды неплохо выступают в нынешнем сезоне. До старта чемпионата эксперты полагали, что хозяевам поля вполне по силам побороться в нынешнем сезоне за место в числе команд, претендующих на медали. Гости считались сильным клубом, но никто не думал, что команда может всерьез бороться за высокие места, ее скорее относили к крепким середнякам. Пока предсказания экспертов полностью оправдываются, однако впереди еще достаточно матчей чемпионата, поэтому команды могут значительно улучшить свои результаты, тем более что впереди будет трансферное окно, где можно приобрести новых футболистов и выгодно продать или отправить в аренду тех игроков, которые не смогли вписаться в стиль игры клуба или недостаточно хорошо проявили себя в команде. В общем, у команд еще много работы, поэтому сейчас они могут существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице, для этого необходимо только показывать стабильные результаты.

Мы неоднократно говорили о том, что современный футбол отказывается от защитной тактики. Команды начинают действовать все более раскованнее, стараясь больше атаковать ворота друг друга, чем сдерживать атаки соперников. В противостоянии команды Валансьен и команды Сошо, которые являются лидерами чемпионата по количеству забитых голов, мы предполагаем открытую игру с большим количеством голевых моментов. В атаке команд принимают участие не только нападающие, но и футболисты средней линии, поэтому матч сегодня ожидается динамичным. Оба клуба вполне комфортно чувствуют себя в турнирной таблице, и не о каком принципиальном противостоянии речь не идет. Поэтому, сегодня команды вполне сыграть в свое удовольствие, продемонстрировав свои лучшие качества, главным из которых является атака. Хозяева поля будут действовать в полном составе, а вот у гостей не будет нескольких ключевых игроков оборонительного плана. Исходя из этого, мы полагаем, что это еще больше усилит давление на ворота обеих команд, которые порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Эксперты нашего портала сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, более подробно с ними ознакомиться можно ниже. Всем результативного футбола и удачных ставок!

Наши эксперты всегда стараются предлагать лучшие прогнозы на футбольные матчи, поэтому мы не смогли пройти мимо игры, в которой встретятся команда Валансьен и команда Сошо. Забегая наперед, отметим, что в этом матче мы считаем ничью. Те бетторы, которые любят рисковать, могут поставить на ничейный исход в матче, остальные же, могут сыграть этот исход в различных вариациях. Теперь объясним, почему мы так думаем. Команда Валансьен и команда Сошо имеют практически одинаковое количество очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы, где идет не шуточная борьба. Казалось бы, что может быть лучше, чем обыграть конкурента, набрать очки и подняться в турнирной таблице. Но здесь все не так просто. Для победы одной из команд придется потратить огромное количество сил, а впереди еще много матчей в различных турнирах. Кроме этого, в чемпионате еще даже не сыграна половина матчей, поэтому пока нет необходимости выкладываться по полной в одной единственной игре. Скорее всего, в этом матче футболисты обеих команд сыграют осторожно, заработают по 1 баллу и спокойно продолжат дальше бороться в чемпионате. Исходя из этого, общий тотал голов видится на меньше, так как вряд ли одна из команд будет рисковать, и играть в открытый футбол. А вот нарушений и желтых карточек будет много, так как, скорее всего, игра будет идти через центр, где будет присутствовать тактика мелкого фола с одной и другой стороны.

Победа достанется Валансьен — 1, ничья по окончанию матча — , победа достанется Сошо — .

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