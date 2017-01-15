Куньлунь РС — Динамо Рига прогноз профессионала 16.01.17

Команда Куньлунь РС и команда Динамо Рига, которые встретятся в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата КХЛ, являются известными хоккейными клубами с богатой историей. Каждый год противостояние этих клубов становится настоящим украшением чемпионата, так как за игрой следит большое количество болельщиков, среди которых не только любители хоккея на стадионе, но и болельщики, наблюдающие за противостоянием команд с экранов телевизоров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают хороший хоккей. Команда Куньлунь РС и команда Динамо Рига занимают высокие места в турнирной таблице, которые позволяют им претендовать на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Напомним, что сейчас в КХЛ большая конкуренция, и попасть в плей-офф будет непросто. Наши эксперты полагают, что для этого хоккеистам придется продемонстрировать все свое мастерство, так как понадобиться показывать стабильные результаты на протяжении всего оставшегося сезона. Мы полагаем, что сегодняшний матч должен получиться насыщенным и результативным, так как оба коллектива не привыкли отступать перед трудностями, а привыкли действовать решительно, настраивая себя только на победу в каждом матче. Наши эксперты ожидают, что хоккейные болельщики получат настоящее удовольствие от просмотра этого матча. Поэтому с нетерпением ждем начала игры.

В матче, где между собой сыграют известные клубы КХЛ – команда Куньлунь РС и команда Динамо Рига, эксперты нашего ресурса ожидают напряженную борьбу на протяжении всего матча. Обе команды сейчас вышли на пик формы, о чем свидетельствуют их результаты в чемпионате. Помимо этого, наставники команд заявили, что в очном противостоянии оба клуба будут играть сильнейшими составами, так как результат матча имеет ключевое значение для распределения сил в турнирной таблице. Стоит напомнить, что команда Куньлунь РС и команда Динамо Рига находятся в числе клубов, претендующих на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона. Из этого следует, что командам необходимо показывать качественный хоккей и добиваться побед во всех матчах, в которых они принимают участие. Все это наталкивает наших экспертов на мысль, что сегодня на ледовой площадке команды Куньлунь РС будет очень и очень горячо. Статистика противостояний этих хоккейных клубов говорит о том, что матчи с их участием проходят в бескомпромиссной борьбе, а из этого следует, что сегодняшняя игра вряд ли станет исключением, так как и одной, и другой команде необходимы очки, чтобы как можно более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице регулярного чемпионата. Поэтому, мы полагаем, что болельщики должны остаться довольны сегодняшней игрой, так как оба клуба приложат максимум усилий для победы, следовательно, игра будет зрелищной.

Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Куньлунь РС и командой Динамо Рига фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда Куньлунь РС будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Динамо Рига в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Динамо Рига выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Динамо Рига нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Динамо Рига в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды Куньлунь РС и команды Динамо Рига, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.

Матч закончится триумфом Куньлунь РС — 1, нет триумфаторов в матче — , матч закончится триумфом Динамо Рига — .

Игры, в которых в этом сезоне принимают участие хоккеисты команды Куньлунь РС и хоккеисты команды Динамо Рига – отличное зрелище для болельщиков. В чемпионате КХЛ нынешнего сезона, эти хоккейные коллективы являются одними из наиболее результативных, а матчи с участие этих команд бьют все рекорды результативности. Оба клуба сейчас находятся на пике формы, поэтому выдают отличные матчи, в которых вместе со своими соперниками постоянно атакуют ворота друг друга, нанося большое количество бросков, что приводит к заброшенным шайбам. Естественно, такой хоккей не может не нравиться, так как в этом виде спорта болельщики, в первую очередь, ценят динамику, а уж потом все остальное. Так что, противостояние команды Куньлунь РС и команды Динамо Рига точно привлечет внимание любителей хоккея. Наши эксперты уже позаботились о том, чтобы составить качественные прогнозы на этот матч, чтобы еще больше заинтересовать болельщиков посмотреть на эту игру.

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