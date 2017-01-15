Прогнозы и ставки на матч Локомотив — Лада 16.01.17

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Локомотив на своей площадке принимает команду Лада, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Локомотив и команды Лада.

Нашим экспертов всегда доставляло удовольствие наблюдать за матчами КХЛ. Несмотря на то, что европейский аналог НХЛ существенно уступает своим знаменитым конкурентам, но никто не собирался создавать подобный проект. Напротив, была задумка объединить в единую лигу сильнейшие хоккейные клубы Европы и Азии. Пока, глядя на состав участников регулярного сезона КХЛ, это организаторам турнира удается. Скорее всего, в ближайшем будущем турнир будет только развиваться, так как благодаря популярности КХЛ в хоккей хотят играть все больше желающих, а сам вид спорта привлекает огромное количество болельщиков. Естественно, букмекерские конторы тоже не оставляют данный чемпионат без внимания, предлагая в своих линиях большой выбор ставок на матчи КХЛ с отличными росписями. Наши эксперты просто не могли пройти мимо таких предложений, поэтому мы пристально наблюдает за хоккейными баталиями в КХЛ, выбирая наиболее интересные матчи, и публикую свое мнение по поводу их результатов. Частенько вместе с прогнозами на основные исходы мы публикуем и различные прогнозы на статистику. К примеру, в предстоящем матче, где сыграют команда Локомотив и команда Лада, хоккей может получиться довольно результативным, так как сейчас оба клуба на ходу и играют весьма результативно. А в личных встречах этих клубов всегда забрасывается много шайб.

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Локомотив и команда Лада, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Локомотив и команды Лада, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду Лада, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Локомотив и команда Лада не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

Победа в игре достанется Локомотив — 1, победа в игре достанется Лада — , нет победителей по завершению основного времени — .

В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Локомотив и команды Лада мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru