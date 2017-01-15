Прогнозы и ставки на матч Сан-Хосе — Виннипег 17.01.17

НХЛ – особенный чемпионат и не только потому, что здесь выступают лучшие хоккеисты современности. Здесь спортсмены сражаются на ледовой площадке с первых и до последних секунд матча. В этом чемпионате невозможно увидеть наплевательского отношения к игре, даже если команда безнадежно уступает своим соперникам в несколько шайб, это не означает, что хоккеисты смирились с поражением, и просто доигрывают игру, в любой момент игра может измениться, и уже аутсайдеры будут в роли фаворитов. События в хоккее меняют стремительно, а в чемпионате НХЛ преимущество может переходить из рук в руки в течении периода. Команда Сан-Хосе и команда Виннипег, которым предстоит сыграть между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, известны своими противостояниями. Оба клуба имеют в своих составах известных хоккеистов, которые показывают слаженные командные действия, а также демонстрируют прекрасную индивидуальную технику. Это позволяет клубам претендовать на попадание в плей-офф. Вообще, все клубы НХЛ в более-менее равной степени имеют шансы участвовать в плей-офф, для этого необходимо всего лишь стабильно выступать в регулярном чемпионате. Однако очень тяжело демонстрировать стабильность при напряженном графике игр, с чередующимися домашними и выездными сериями матчей. Поэтому только действительно достойные клубы могут пройти эту дистанцию.

Для наших экспертов наибольшим приоритетом при прогнозировании матчей регулярного чемпионата НХЛ является текущая форма команд. Так как в регулярном чемпионате НХЛ клубы играют практически через день, то от текущей формы хоккеистов, их командной слаженности – зависит многое, если не все. Конечно, большое значение имеют и личные встречи между командами. К примеру, одному из соперников очень трудно играть в выездных матчах, а другому – наоборот, лучше удается игра на площадке соперника, чем на своей собственной. Вот при помощи таких многочисленных нюансов, наши эксперты и стараются найти наиболее правильные и интересные прогнозы. Сегодня мы постараемся более детально разобраться в противостоянии команды Сан-Хосе и команды Виннипег. Судя по текущим результатам регулярного чемпионата, оба клуба находятся в отличной форме, поэтому болельщики могут ждать интересной и зрелищной игры. Между собой эти хоккейные клубы всегда играют напряженно, стараясь максимально сдерживать атаки друг друга. Из этого получается, что сегодняшний матч, скорее всего, будет эмоциональным, так как в матчах этих соперников всегда много нарушений правил и грубых приемов. Несмотря на это, мы ждем, что команды покажут настоящий хоккей и позволят болельщикам получить удовольствие от просмотра этой игры. А о прогнозах на матч уже позаботились наши эксперты!

Для экспертов нашего ресурса матч между командой Сан-Хосе и командой Виннипег с самого начала не вызывал сомнений относительно того, кто победит в этой игре. Хозяева площадки сейчас демонстрируют просто сумасшедшую игру в регулярном чемпионате НХЛ, которая приносит им успех в каждом матче. На родной площадке клуб вообще играет великолепно, не оставляя от соперников камня на камне при поддержке родных трибун. Гости что-то в нынешнем чемпионате пока не могут найти свою игру. Команда Виннипег, несмотря на щедрые похвалы авансом на старте чемпионата, пока не оправдывает надежд. Возможно, это связано с тем, что у гостей довольно много хоккеистов основы находится в лазарете. Да и выездная серия клуба несколько затянулось, поэтому хоккеисты могли устать. В общем, наши эксперты в сегодняшнем матче уверены в победе хозяев площадки, и предлагают делать ставку не только на победу команды Сан-Хосе в этом матче, но и на то, что клуб сможет пробить фору, предложенную букмекерами. Относительно количества шайб в этой игре, наши эксперты полагают, что лучше делать ставки на индивидуальный тотал хозяев площадки на больше, так как команда Сан-Хосе атакует на протяжении трех периодов, независимо от того, какой счет на табло. Еще можно сыграть индивидуальный тотал штрафных минут команды Виннипег на больше. Скорее всего, гости будут останавливать быстрые атаки хоккеистов команды Сан-Хосе грубыми приемами, за которые будут получать удаления.

Триумфатором игры станет Сан-Хосе — 1, нет победителей — , триумфатором игры станет Виннипег — .

Для обеих хоккейных команд, которые сыграют в очном противостоянии, данный матч будет иметь важное значение, так как благодаря победе каждый клуб имеет неплохие шансы укрепить свои позиции в турнирной таблице. Для чемпионата НХЛ характерно, что команды одинаково хорошо играют в родных стенах и на площадке соперника, поэтому, домашняя арена дает лишь условное преимущество. Напомним, что в каждом хоккейном клубе НХЛ выступает достаточно хорошо подготовленных хоккеистов, отлично действующих как командно, так и индивидуально. Поэтому, наши эксперты ожидают упорное противостояние, в котором на первый план должны выйти индивидуальные действия и противостояния хоккеистов. Это добавит матчу зрелищности, а именно за это данный чемпионат и любят болельщики. Команда Сан-Хосе и команда Виннипег должны подтверждать статус фаворитов чемпионата, поэтому сегодня мы ждем зрелищного и бескомпромиссного противостояния. А для большей остроты ощущений, можно сделать ставки по прогнозам наших экспертов.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru