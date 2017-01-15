Прогноз на матч Брага — Тондела от эксперта 16.01.17

Эксперты нашего ресурса всегда с трепетом относятся к известным футбольным противостояниям. Это, как классика в литературе, сколько раз не читай, а все равно, беря каждый раз в руки одну и ту же книгу, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Так и в противостоянии команды Брага и команды Тондела. Казалось бы, это противостоянию уже очень много лет, и за его историю команды уже сказали и сделали на футбольном поле все. Но нет, приходит время начала матча, и ты открываешь для себя совершенно новый футбол в исполнении игроков команды Брага и команды Тондела. Как обычно, эти футбольные команды борются за высокие места в чемпионате, и опять они идут нога в ногу, поэтому могут определить лучшего только в очном противостоянии. Встречи этих футбольных коллективов, это не только яркие комбинации, совершенно немыслимые удары, обилие голов и эмоции. Это настоящая культура современного футбола. В составе обеих команд выступают известные футболисты, которых знают и любят во всем мире. Поклонники этих команд простираются далеко за пределы той страны, где эти клубы противостоят друг другу. Эти команды любят и ценят, так как они являются законодателями всего необычного и уникального в современном футболе. Поэтому от противостояния этих футбольных клубов болельщики ждут космического уровня игры, той игры, которая не укладывается в два тайма по 45 минут, но все равно оставляет отличное послевкусие.

Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Брага будет противостоять команде Тондела – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Брага и команды Тондела будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.

Спрогнозировать исход матча между командой Брага и командой Тондела было очень непросто. Но, наши эксперты тщательно проанализировали статистические данные, и смогли найти интересные предложения в линиях букмекерских контор. Итак, хозяева поля сегодня будут играть в несколько ослабленном составе. Буквально перед матчем стало известно, что несколько игроков основы пропустят матч из-за вируса. Вообще, хозяева поля сейчас играют в довольно невнятный футбол, из-за чего пока находятся в середине турнирной таблице. Отсутствие ключевых футболистов должно негативно сказаться на игре команды, так как тренеру придется искать варианты решения проблемы, выбирая резервных футболистов. Гости пока радуют своей игрой. Несмотря на то, что команда пока осваивается в чемпионате, клуб не тушуется перед грандами, стараясь играть в свой футбол. Что-то получается, что-то не получается, но, по крайней мере, футболисты играют с желанием, а иногда и этого вполне достаточно для победы. Наш фаворит в этом матче – команда Тондела, так как команда более сыграна, да и возможность победить в матче, скорее всего, заставит гостей действовать более расковано. Забитых голов в игре должно быть много, так как оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая тот факт, что у хозяев не будет нескольких игроков основы, это может послужить поводом к возникновению разрывов между обороной и атакой, чем непременно должны воспользоваться гости. Так что, общий тотал больше – хорошая игра в этом матче.

В игре выиграет Брага — 1, в игре выиграет Тондела — , в игре не будет победителей — .

В современном футболе огромное количество интересных противостояний. Команда Брага и команда Тондела относятся к тем футбольным клубам, которые показывают отличный футбол уже на протяжении нескольких лет. Команды имеют прекрасно сыгранные составы, что позволяет им бороться за самые высокие места в тех турнирах и чемпионатах, где они принимают участие. Наши эксперты стараются отслеживать все матчи этих команд, чтобы предлагать только качественные прогнозы. Ближайший матч должен привлечь внимание большого количества болельщиков, так как клубы, которые будут играть между собой, являются элитой современного футбола, так что, противостояние обещает быть интересным и зрелищным. Благодаря нашим прогнозам можно не только получить удовольствие от просмотра хорошего футбольного матча, но и выиграть деньги, делая ставки в букмекерских конторах. Будем болеть за хороший футбол и надеется, что наши прогнозы окажутся выигрышными.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru