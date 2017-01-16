Ставки на матч Инегольспор – Ризеспор, прогноз на футбол от 17.01.17

Для экспертов нашего ресурса всегда непросто выбирать футбольные матчи для прогнозирования. Сегодня футбол настолько популярен, что его качество улучшается ежедневно, и даже те футбольные клубы, которые еще недавно выступали в низших дивизионах, совершенно безболезненно переходят в высший дивизион, и начинают на равных играх с клубами, которые не один год ведут борьбу за самые высокие места в чемпионате. Современный футбол не терпит никаких преклонений, в нем практически не осталось идолов, а свой высокий статус необходимо подтверждать в каждом матче. В составе команды Инегольспор и команды Ризеспор, которые сыграют между собой, нет громких имен, так как обоим клубам это не по карману. Зато, футболисты этих команд показывают отличный комбинационный футбол, благодаря которому занимают высокое место в турнирной таблице. Ежегодно из составов этих команд забирают наиболее талантливых футболистов, однако команды чудесным образом подписывают новых молодых исполнителей, которые вновь и вновь выводят клуб на высокий уровень. Работа, которую проделывают в командах, просто поражает своим масштабом, так как найти перспективных молоды футболистов и ввести их в основную команду – задача не из легких, а еще более трудная задача – заставить их играть в командный футбол. Но современные тренеры отлично с этим справляют, благодаря чему болельщики могут наслаждаться прекрасной игрой лучших футбольных команд.

Игра, в которой примут участие команда Инегольспор и команда Ризеспор должна получиться очень интересной. Сейчас обе команды пребывают в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей этих команд. На старте чемпионата у команд были определенные проблемы, но судя по результатам, а также основываясь на заявлении наставников, наши эксперты пришли к выводу, что сейчас все проблемы остались позади, и клубы действуют по плану. До экватора чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, поэтому сейчас крайне важно набирать очки в каждой игре, чтобы отправиться на каникулы, находясь высоко в рейтинге. Это будет сделать довольно непросто, так как впереди у команд матчи с серьезными соперниками, следовательно, набирать очки нужно в каждой игре, и этот матч не исключение. Из станов команд приходят хорошие известия, в лазарете команды Инегольспор и команды Ризеспор практически нет игроков основы, из этого следует, что команды начнут матч сильнейшими составами, что может означать только одно – игра важна, и обе команды будут играть только на победу. Судя по результатам очных противостояний между этими командами, они всегда играют только на победу, в матче ожидается много борьбы и много опасных моментов, поэтому болельщикам будет на что посмотреть в этом противостоянии.

Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Инегольспор и команды Ризеспор в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Инегольспор играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Ризеспор теряются, и не знают, что делать. Если команда Инегольспор будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Инегольспор. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Инегольспор в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Инегольспор вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.

Триумфатором матча будет Инегольспор — 1, триумфатором матча будет Ризеспор — , победителей нет — .

Наши эксперты всегда стараются выбрать наиболее интересные матчи для прогнозирования. В последнее время, в мире футбола появилось все больше новых клубов, футболисты которых показывают отличный уровень подготовки, стараясь продемонстрировать что-то новое, изменив обычное представление о такой игре, как футбол. Команда Инегольспор и команда Ризеспор в нынешнем сезоне усилились хорошими футболистами, и это стало сразу приносить свои плоды. Нельзя сказать, что тактически команды сильно изменились, нет, но сами футболисты заиграли по-другому, более динамично и расковано. Им нет необходимости жаться к своим воротам, в надежде на то, что соперник не забьет гол, наоборот, они сами стараются чаще атаковать, а пропущенный мяч воспринимают в качестве недоразумения, которое легко исправить, так как времени, отведенного на игру – хоть отбавляй. Такая игра нравится болельщикам, так как позволяет наслаждаться отличными футбольными моментами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru