Прогнозы и ставки на матч Коньяспор — Кызылджаболюкспор 17.01.17

Между командой Коньяспор и командой Кызылджаболюкспор, которые встретятся в очном противостоянии, соперничество зародилось еще в те далекие времена, когда чемпионат только-только начинался. Причем, это соперничество зародилось не на почве того, какая из команд лучше играла в футбол. Причины вражды кроются в истории, которая только наложила свой отпечаток на взаимоотношения команд на футбольном поле. В мире нет более яростного противостояния, чем матчи команды Коньяспор и команды Кызылджаболюкспор. Независимо от турниров и чемпионатов, где эти команды пересекаются в очных противостояниях, каждый их матч – настоящий вулкан, в котором страсти кипят с первой минуты матча и до финального свистка. В составах команд выступает достаточно известных футболистов, многие из которых имеют различные престижные награды за достижения в мире футбола. Возможно, что в некоторых матчах – особенно против слабых соперников, эти команды действуют не в полную силу. Но, точно можно сказать, что когда судьба сводит лицом к лицу этих соперников, все футболисты забывают о своих травмах и усталости, стремясь побыстрее выйти на футбольное поле, и забить как можно больше мячей в ворота своих оппонентов. Наши эксперты давно ждали этого противостояния, так как мы знаем, что оно вызовет огромный интерес среди болельщиков, поэтому мы и предлагаем только качественные прогнозы на самое известное футбольное противостояние, где сойдутся команда Коньяспор и команда Кызылджаболюкспор.

Команда Коньяспор и команда Кызылджаболюкспор – старые соперники, которые в чемпионате провели огромное количество матчей между собой. Эти футбольные клубы всегда претендуют на высокие места в турнирной таблице, поэтому и являются вечными соперниками. Матчи этих команды всегда собирают целые стадионы преданных фанатов, а команды всегда проводят очные противостояния на пределе возможностей. Кроме того, что за игрой команд наблюдают фанаты на стадионе, многомиллионная армия болельщиков смотрит за противостоянием этих клубов у экранов телевизоров. Все надеются на то, что команды покажут настоящую игру чемпионов, благодаря которой победит только сильнейший. Сами футболисты неоднократно говорили о роли таких матчей в карьере, они подчеркивают, что победа над принципиальным соперником существенно поднимает боевой дух, способствует тому, что следующих соперников просто не замечаешь на футбольном поле, так как ты еще находишься под действием тех эмоций, которые захлестнули тебя в предыдущем матче. Из этого можно сделать вывод, что настрой у футболистов на этот матч будет самым боевым, так как у команд есть отличная возможность обыграть главного конкурента и единолично возглавить турнирную таблицу. А для футболистов лучшего мотиватора и придумать сложно. В общем, наши эксперты полагают, что сегодня болельщики станут свидетелями отличного матча, который подарят футболисты одной и другой команды, остается только наблюдать за этой игрой, в которой победит сильнейший.

Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Коньяспор и команды Кызылджаболюкспор в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Коньяспор играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Кызылджаболюкспор теряются, и не знают, что делать. Если команда Коньяспор будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Коньяспор. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Коньяспор в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Коньяспор вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.

В игре выиграет Коньяспор — 1, ничья в игре — , в игре выиграет Кызылджаболюкспор — .

Наши эксперты всегда стараются выбрать наиболее интересные матчи для прогнозирования. В последнее время, в мире футбола появилось все больше новых клубов, футболисты которых показывают отличный уровень подготовки, стараясь продемонстрировать что-то новое, изменив обычное представление о такой игре, как футбол. Команда Коньяспор и команда Кызылджаболюкспор в нынешнем сезоне усилились хорошими футболистами, и это стало сразу приносить свои плоды. Нельзя сказать, что тактически команды сильно изменились, нет, но сами футболисты заиграли по-другому, более динамично и расковано. Им нет необходимости жаться к своим воротам, в надежде на то, что соперник не забьет гол, наоборот, они сами стараются чаще атаковать, а пропущенный мяч воспринимают в качестве недоразумения, которое легко исправить, так как времени, отведенного на игру – хоть отбавляй. Такая игра нравится болельщикам, так как позволяет наслаждаться отличными футбольными моментами.

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