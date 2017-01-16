Прогнозы и ставки на матч Бурсаспор — Акхисар Беледийе 17.01.17

Между командой Бурсаспор и командой Акхисар Беледийе, которые встретятся в очном противостоянии, соперничество зародилось еще в те далекие времена, когда чемпионат только-только начинался. Причем, это соперничество зародилось не на почве того, какая из команд лучше играла в футбол. Причины вражды кроются в истории, которая только наложила свой отпечаток на взаимоотношения команд на футбольном поле. В мире нет более яростного противостояния, чем матчи команды Бурсаспор и команды Акхисар Беледийе. Независимо от турниров и чемпионатов, где эти команды пересекаются в очных противостояниях, каждый их матч – настоящий вулкан, в котором страсти кипят с первой минуты матча и до финального свистка. В составах команд выступает достаточно известных футболистов, многие из которых имеют различные престижные награды за достижения в мире футбола. Возможно, что в некоторых матчах – особенно против слабых соперников, эти команды действуют не в полную силу. Но, точно можно сказать, что когда судьба сводит лицом к лицу этих соперников, все футболисты забывают о своих травмах и усталости, стремясь побыстрее выйти на футбольное поле, и забить как можно больше мячей в ворота своих оппонентов. Наши эксперты давно ждали этого противостояния, так как мы знаем, что оно вызовет огромный интерес среди болельщиков, поэтому мы и предлагаем только качественные прогнозы на самое известное футбольное противостояние, где сойдутся команда Бурсаспор и команда Акхисар Беледийе.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Бурсаспор и команда Акхисар Беледийе, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Бурсаспор в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Бурсаспор на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

Игра, которая состоится на поле команды Бурсаспор будет иметь принципиальное значение для обеих команд. Команда Бурсаспор и команда Акхисар Беледийе ведут борьбу за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы. Но пока результаты команд абсолютно не радостные. Начало сезона оба футбольных клуба откровенно провалили. Причин этого могло быть несколько, однако теперь не время выяснять из-за чего игра у команд не задалась на старте чемпионата. Сейчас клубам главное – постараться наладить игру и начать зарабатывать баллы, которые необходимы для улучшения позиции в турнирной таблице. К очному противостоянию команда Бурсаспор подходит в полном составе, поэтому можно ждать, что именно хозяева поля будут играть в этом матче первым номером. Гости были на матч в оптимальном составе за исключением футболистов, которые находятся в лазарете. Нельзя сказать, что команда Акхисар Беледийе уступает свои оппонентам в игровом плане, но, все же, на родном стадионе фаворитами являются футболисты команды Бурсаспор. Наши эксперты рекомендуют ставить на победу хозяев поля в этой игре. Еще мы думаем, что матч получится очень напряженным, так как слишком велика цена победы. Поэтому, в матче будет достаточно нарушений и желтых карточек, тотал которых мы советуем играть на больше. А вот тотал голов мы советуем играть на меньше, так как оба клуба сейчас не в такой хорошей форме, чтобы много забивать в этой игре.

Ничейный счет в матче — , победа достанется Бурсаспор — 1, победа достанется Акхисар Беледийе — .

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