Вероя — Лариса прогноз специалиста на матч 18.01.17

Команда Вероя и команда Лариса, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.

Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Вероя и команды Лариса. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.

Наши эксперты, после тщательно анализа матча между командой Вероя и командой Лариса, пришли к мнению, что хозяева поля являются фаворитами в этой встрече. Сейчас команда Вероя находятся в отличной форме, а в родных стенах клуб еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Судя по информации из официального источника, команда будет с первых минут играть сильнейшим составом, так что, первым номером в матче явно будут действовать хозяева. Гости пока не нашли свою игру, в родных стенах клуб играет еще более-менее, а вот выездные матчи у команды явно не получаются. Вдобавок к этому, перед матчем с командой Вероя гости понесли серьезные кадровые потери, поэтому вряд ли они смогут достойно сопротивляться атакам хозяев поля. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Вероя – отличная ставка в этом матче. Так как хозяева поля имеют сильное нападение, а в родных стенах не уходят с поля без забитых голов, мы думаем, что прекрасной ставкой на этот матч будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. В команде есть кому забивать, да и оборона соперника не представляет собой крепкий орешек, пропуская практически в каждом матче. Желтых карточек в игре не должно быть много, так как обе команды не относятся к грубиянам чемпионата. Поэтому этот тотал можно заигрывать на меньше.

Ничья в противостоянии — , в противостоянии победит Вероя — 1, в противостоянии победит Лариса — .

Современный футбол переходит все границы и ломает все стереотипы. Сегодня практически ююбой клуб, без существенной финансовой поддержки, не обладающий должным опытом и не имеющий звездных игроков, может бросить вызов старожилам чемпионата, взбаламутив тихое болото обыденности и смиренности. Да, да, многие команды, которые на протяжении многих лет выступают в чемпионате, фактически смирились с тем, что их удел – середина турнирной таблицы. И их это устраивает. Но, стоит появиться бунтарю, который хочет что-то изменить, как его уже называет феноменом, а общественность, которая год назад критиковала футболистов клуба, начинает носить их на руках и восхищаться их игрой. Такой современный футбол, и мы любим его за непредсказуемость и динамичность, которые позволяют нам наслаждаться игрой. В матче команды Вероя и команды Лариса на поле выйдут не самые известные футбольные команды, однако в стартовых составах есть футболисты, которые не позволят заскучать даже самым привередливым болельщикам.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru