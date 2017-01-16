Сассуоло — Чезена прогноз и ставки от профессионала 18.01.17

Для футболистов команды Сассуоло и команды Чезена, которые проведут очный матч, игра будет иметь принципиальный характер. Дело в том, что обе команды ведут борьбу в чемпионате, поэтому сейчас, когда уже практически половина сезона осталась позади, очень важно сконцентрировать свои силы на каждом матче, так как это позволит стабильно набирать очки. В составах обеих команд нет выдающихся футболистов, успех в чемпионате достигается кропотливым трудом всей команды. Обе команды не первый раз будут играть между собой. За долгое время существования футбольных клубов, история неоднократно сводила эти коллективы к очных противостояниях. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные ставки и прогнозы. Обычно, матчи с участие команды Сассуоло и команды Чезена проходят довольно весело. Команды играют в быстром темпе, старясь постоянно угрожать воротам соперника. Мы полагаем, что чего-то подобного стоит ждать и в сегодняшнем противостоянии, так как вряд ли наставники будут менять стиль игры клубов перед ответственным матчем. Так что, сегодня болельщики смогут сполна насладиться игрой команд, а также станут свидетелями большого количества забитых мячей. Надеемся, что команды не подведут. Более точный прогноз на этот матч можно найти ниже, всем удачных ставок и зрелищного футбола!

Еще несколько лет назад противостояние команды Сассуоло и команды Чезена в рамках чемпионата вряд ли бы заинтересовало любителей футбола. Однако, за эти несколько лет ситуация в современном футболе кардинально изменилась. Сейчас команда Сассуоло и команда Чезена находятся в числе претендентов на высокие места в чемпионате, поэтому наши эксперты не смогли обойти этот матч стороной, тем более, что букмекеры предложили очень интересные коэффициенты на это противостояние. Команды встречаются между собой не в первый раз. Однако в статусе претендентов на высокие места в чемпионате это происходит впервые. Мы думаем, что, несмотря на хорошую игру, которую оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне, в ответственном матче они будут играть в закрытый футбол, так как сейчас команды будут больше думать о том, как бы сохранить свои ворота в неприкосновенности, чем о взятии ворот соперника. Несмотря на это, мы думаем, что игра должна получиться интересной, так как всегда интересно наблюдать за командами, которые показывают неожиданные результаты. Поэтому, наши эксперты сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, при помощи которых можно выиграть хорошие деньги в букмекерских конторах, а также существенно увеличит интерес к просмотру данного матча.

Наши эксперты не согласны с тем, кого букмекеры видят фаворитом в противостоянии команды Сассуоло и команды Чезена. Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на этот матч, они видят фаворитом игры команду Чезена. Однако наши эксперты полагают, что в этом противостоянии фаворитом должны быть хозяева поля. Команда Сассуоло сейчас вышла на пик формы, клуб мощно играет в родных стенах, а форварды команды отмечаются забитыми мячами в каждом матче. Фактор родных трибун тоже будет играть не последнюю роль в этой игре, так как все болельщики будут неистово поддерживать хозяев поля. Да, команда Чезена тоже выступает довольно мощно в последних матчах, но ее соперниками были команды из второй половины турнирной таблицы, тогда как хозяева поля противостояли клубам из середины турнирной таблицы. Проблем с составами нет ни у одной из команд, а при равной игре наши эксперты отдают предпочтение хозяева поля, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал матча видится на больше, так как в последних матчах оба футбольных клуба продемонстрировали атакующий футбол, а также забили довольно много голов. Личные встречи между этими командами тоже подчеркивают целесообразность этой ставки, так как между собой эти команды обычно играют крупно. Наши эксперты полагают, что матч не будет грубым, так как сейчас командам крайне важно набрать очки, а не выяснять отношения, так что, общий тотал желтых карточек стоит попробовать сыграть на меньше.

Матч завершится победой Сассуоло — 1, нет победителей — , матч завершится победой Чезена — .

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