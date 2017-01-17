Мельбурн Сити — Централ Кост Маринерс прогноз и ставки от профессионала 19.01.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Мельбурн Сити встретится с командой Централ Кост Маринерс. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Мельбурн Сити и команды Централ Кост Маринерс, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Централ Кост Маринерс удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Мельбурн Сити вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Централ Кост Маринерс раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.

Игра, в которой встретятся команда Мельбурн Сити и команда Централ Кост Маринерс, по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Мельбурн Сити сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Мельбурн Сити победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.

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Среди футбольных болельщиков немало тех, кто делает ставки в букмекерских конторах. Спорт и азарт – неразрывные понятия, поэтому букмекеры стали заключать спонсорские соглашения с чемпионатами и клубами, рекламируя свои услуги. Однако в мире беттинга очень мало профессионалов, людей, которые делают действительно осознанные ставки, приносящие прибыль. Зато слишком много тех, кто делает ставки импульсивно, чаще всего, чтобы поболеть, под просмотр того или иного футбольного матча. Наши эксперты тщательно анализируют все футбольные матчи, предлагая ставки только на наиболее интересные. Мы полагаем, что делать ставки необходимо для того чтобы только выигрывать, в противном случае, смысл рисковать своими деньгами. Благодаря нашим прогнозам, можно выиграть хорошие деньги у букмекеров, а также получить удовольствие от просмотра выбранного футбольного матча. Так что, следуйте нашим советам, и вы всегда будете иметь отличное настроение и много денег!

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