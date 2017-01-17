Прогноз на матч Витязь Подольск — Лада от эксперта 18.01.17

Команда Витязь Подольск и команда Лада, которые встретятся в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата КХЛ, являются известными хоккейными клубами с богатой историей. Каждый год противостояние этих клубов становится настоящим украшением чемпионата, так как за игрой следит большое количество болельщиков, среди которых не только любители хоккея на стадионе, но и болельщики, наблюдающие за противостоянием команд с экранов телевизоров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают хороший хоккей. Команда Витязь Подольск и команда Лада занимают высокие места в турнирной таблице, которые позволяют им претендовать на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Напомним, что сейчас в КХЛ большая конкуренция, и попасть в плей-офф будет непросто. Наши эксперты полагают, что для этого хоккеистам придется продемонстрировать все свое мастерство, так как понадобиться показывать стабильные результаты на протяжении всего оставшегося сезона. Мы полагаем, что сегодняшний матч должен получиться насыщенным и результативным, так как оба коллектива не привыкли отступать перед трудностями, а привыкли действовать решительно, настраивая себя только на победу в каждом матче. Наши эксперты ожидают, что хоккейные болельщики получат настоящее удовольствие от просмотра этого матча. Поэтому с нетерпением ждем начала игры.

Нашим экспертам не всегда удается быстро спрогнозировать матч КХЛ. К примеру, в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ, где между собой встретятся хоккеисты команды Витязь Подольск и хоккеисты команды Лада, нашим экспертам пришлось достаточно долго изучать статистику, а также внимательно просматривать другие источники в поисках ответов на определенные вопросы. Напомним, что для прогнозирования матчей КХЛ мы используем альтернативные источники информации, а не только статистику выступлений хоккейных клубов в нынешнем сезоне и матчи команд между собой. Часто мы прибегаем к помощи официальных ресурсов команд, так как там можно узнать свежие новости, прочитать слова главных тренеров, а также почерпнуть другую информацию, которая поможет при составлении качественного прогноза на предстоящий хоккейный матч. Оба клуба, которые примут участие в предстоящем матче – в настоящий момент вышли на пик формы. Команды демонстрируют прекрасно слаженные действия на площадке, что позволяет им добиваться побед над своими соперниками. Между собой эти клубы всегда играют непросто, так что, эксперты нашего ресурса определили две направляющих, по которым может пойти матч. Более детально об этом мы рассказали ниже. Единственное, что остается добавить, это то, что мы ждем результативной и интересной игры в исполнении обеих команд. Поэтому надеемся, что болельщикам не будет скучно во время просмотра этого матча.

Не всегда букмекеры верно оценивают шансы команд на успех в определенном матче. Важно понимать, что в букмекерских конторах тоже работают люди, которые тоже анализируют матчи, выставляя коэффициенты в соответствии со своим видением шансов команд на успех в том или ином поединке. Итак, мнения букмекеров и мнение экспертов нашего ресурса относительно фаворита в противостоянии команды Витязь Подольск и команды Лада – отличаются. Наши эксперты полагают, что команды вполне могут сыграть вничью в этой игре, так как сейчас по силам примерно равны друг другу, да и в очных противостояниях между этими хоккейными клубами частенько бывают ничейные результаты. Кроме этого, сейчас турнирная ситуация такова, что ничья позволит командам получить дополнительные баллы, которые в турнирной таблице КХЛ точно не будут лишними. Однако, букмекеры полагают, что у хозяев площадки больше шансов на успех в этой игре. Букмекеры предлагают заниженный коэффициент на победу хозяев площадки. Наши эксперты, несмотря на мнение букмекеров, советуют делать ставки на плюсовую фору гостей, так как между командами нет такой пропасти в классе, как показывают букмекеры, и хоккеисты команды Лада вполне способны побороться за результат в этом матче. Еще мы думаем, что матч будет небыстрым, так как хоккеистам одной и другой команд нет необходимости разгонять темп, так что, общий тотал заброшенных шайб можно попробовать заиграть на меньше.

Игру выиграет Витязь Подольск — 1, игру выиграет Лада — , в игре нет победителей — .

Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Витязь Подольск и команда Лада. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.

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