Динамо Москва — ЦСКА: прогноз, ставки букмекера на матч КХЛ 18.01.17

Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда Динамо Москва будет противостоять команде ЦСКА. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды Динамо Москва и команды ЦСКА всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда Динамо Москва, и команда ЦСКА вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.

С точки зрения статистики, противостояние команды Динамо Москва и команды ЦСКА, которые сойдутся на ледовой площадке команды Динамо Москва в рамках чемпионата КХЛ, должно получиться зрелищным. Судя по результатам, которые команды демонстрируют на протяжении чемпионата, хоккеисты находятся в неплохой форме, поэтому в этом матче наши эксперты ждут борьбу. Между собой команда Динамо Москва и команда ЦСКА встречаются неоднократно в рамках чемпионата КХЛ. Исходя из сыгранных матчей, мы полагаем, что обе команды в сегодняшней игре имеют равные шансы на успех. Представители клубов сообщили, что травмированных хоккеистов нет в составе одной и другой команд, так что, можно ожидать, что оба клуба с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах, что говорит о серьезности намерений этих команд. Напомним, что пока в КЛХ не определились команды, которые уже смогли обеспечить себе путевку в плей-офф. Напомним, что такое право получают клубы, которые показали по ходу регулярного сезона хорошую игру, и смогли занять высокие места в турнирной таблице. Сейчас конкуренция в чемпионате очень жесткая, так как всем командам необходимо набирать очки и попадать в число сильнейших. Поэтому, мы думаем, что в сегодняшнем матче оба хоккейных клуба порадуют болельщиков ярким и результативным хоккеем.

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Динамо Москва и команда ЦСКА, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Динамо Москва и команды ЦСКА, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду ЦСКА, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Динамо Москва и команда ЦСКА не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

Матч закончится триумфом Динамо Москва — 1, нет триумфаторов в матче — , матч закончится триумфом ЦСКА — .

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные матчи КХЛ. Напомним, что в чемпионате КХЛ достаточно сильных хоккейных клубов, в большинство из них имеют довольно натянутые взаимоотношения, история которых уходит еще во времена СССР. Поэтому, во многих матчах КХЛ противостояние переходит далеко за рамки обычного хоккейного матча. Наши эксперты всегда тщательно анализируют линии букмекерских контор в поисках интересных ставок и интересных предложений на матчи КХЛ. Обычно, нам удается найти подобные предложения, которыми мы с удовольствием делимся. Сегодня команда Динамо Москва и команда ЦСКА, который сойдутся в очном противостоянии, должны показать отличный хоккей, так как оба клуба будут играть практически основными составами, да и череда из поражений у одной и другой команды должна прерваться в этой игре. Естественно, никто не хочет проигрывать, поэтому матч будет очень интересным и насыщенным. Болельщики точно не пожалеют, что решили наблюдать именно за этим противостоянием.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru