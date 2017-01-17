Прогноз на матч Флёри-Мерожи — Брест от эксперта 18.01.17

Игра, в которой примут участие команда Флёри-Мерожи и команда Брест обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Флёри-Мерожи и команды Брест вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.

Игра, в которой примут участие команда Флёри-Мерожи и команда Брест должна получиться очень интересной. Сейчас обе команды пребывают в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей этих команд. На старте чемпионата у команд были определенные проблемы, но судя по результатам, а также основываясь на заявлении наставников, наши эксперты пришли к выводу, что сейчас все проблемы остались позади, и клубы действуют по плану. До экватора чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, поэтому сейчас крайне важно набирать очки в каждой игре, чтобы отправиться на каникулы, находясь высоко в рейтинге. Это будет сделать довольно непросто, так как впереди у команд матчи с серьезными соперниками, следовательно, набирать очки нужно в каждой игре, и этот матч не исключение. Из станов команд приходят хорошие известия, в лазарете команды Флёри-Мерожи и команды Брест практически нет игроков основы, из этого следует, что команды начнут матч сильнейшими составами, что может означать только одно – игра важна, и обе команды будут играть только на победу. Судя по результатам очных противостояний между этими командами, они всегда играют только на победу, в матче ожидается много борьбы и много опасных моментов, поэтому болельщикам будет на что посмотреть в этом противостоянии.

Команда Флёри-Мерожи и команда Брест, которые сыграют между собой в ближайшем матче, являются одними из лидеров чемпионата. Оба клуба сейчас находятся в прекрасной форме, о чем свидетельствуют результаты последних игр чемпионата. Кроме этого, в составах команд нет существенных потерь перед этим матчем. Так что, болельщики могут справедливо ожидать интересный футбол в исполнении обеих команд. Наши эксперты полагают, что фаворитом игры являются хозяева поля. Команда набрала хороший ход, одержав несколько побед подряд, причем, клуб в родных стенах крайне мало пропускает от своих соперников, а этот факторов в игре может иметь ключевое значение. Да и вообще, команда Флёри-Мерожи выглядит более симпатично в последних матчах по сравнению со своими соперниками, которым победы даются с трудом. Гости поднялись на высокое место в турнирной таблице благодаря необычайному везению. То судьи поставят пенальти в ворота соперников команды Брест, то удалят игрока, то добавят более пяти минут. В общем, на таких вот мелких погрешностях арбитров и строится успех команды Брест. Все более-менее серьезные матчи клуб в этом сезоне провалил. Так что, фаворитом наших экспертов здесь является команда Флёри-Мерожи, и за такой коэффициент победу этого клуба однозначно стоит играть. Общий тотал забитых голов в игре мы видим на меньше. У хозяев поля слишком насыщенная оборона, чтобы ее можно было взять с наскока, да и сами хозяева поля не тот клуб, который готов бежать вперед все 90-то минут матча. А вот нарушений правил и желтых карточек в игре ожидается много, так как команды не самые корректные, да и между собой играют грубо.

В игре победит Флёри-Мерожи — 1, в игре победит Брест — , нет победителей в игре — .

Наши эксперты всегда стараются выбрать наиболее интересные матчи для прогнозирования. В последнее время, в мире футбола появилось все больше новых клубов, футболисты которых показывают отличный уровень подготовки, стараясь продемонстрировать что-то новое, изменив обычное представление о такой игре, как футбол. Команда Флёри-Мерожи и команда Брест в нынешнем сезоне усилились хорошими футболистами, и это стало сразу приносить свои плоды. Нельзя сказать, что тактически команды сильно изменились, нет, но сами футболисты заиграли по-другому, более динамично и расковано. Им нет необходимости жаться к своим воротам, в надежде на то, что соперник не забьет гол, наоборот, они сами стараются чаще атаковать, а пропущенный мяч воспринимают в качестве недоразумения, которое легко исправить, так как времени, отведенного на игру – хоть отбавляй. Такая игра нравится болельщикам, так как позволяет наслаждаться отличными футбольными моментами.

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