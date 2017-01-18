Прогноз на матч Саутгемптон — Норвич 18.01.17

Игра, в которой примут участие команда Саутгемптон и команда Норвич обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Саутгемптон и команды Норвич вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.

Игра, в которой команда Саутгемптон и команда Норвич будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Саутгемптон и команда Норвич сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.

Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Саутгемптон и команда Норвич ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Саутгемптон и команды Норвич сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Саутгемптон очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Саутгемптон, который должен восстановиться к матчу с командой Норвич. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Саутгемптон и команды Норвич победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.

В игре выиграет Саутгемптон — 1, в игре выиграет Норвич — , в игре не будет победителей — .

Наши эксперты всегда стараются выбрать наиболее интересные матчи для прогнозирования. В последнее время, в мире футбола появилось все больше новых клубов, футболисты которых показывают отличный уровень подготовки, стараясь продемонстрировать что-то новое, изменив обычное представление о такой игре, как футбол. Команда Саутгемптон и команда Норвич в нынешнем сезоне усилились хорошими футболистами, и это стало сразу приносить свои плоды. Нельзя сказать, что тактически команды сильно изменились, нет, но сами футболисты заиграли по-другому, более динамично и расковано. Им нет необходимости жаться к своим воротам, в надежде на то, что соперник не забьет гол, наоборот, они сами стараются чаще атаковать, а пропущенный мяч воспринимают в качестве недоразумения, которое легко исправить, так как времени, отведенного на игру – хоть отбавляй. Такая игра нравится болельщикам, так как позволяет наслаждаться отличными футбольными моментами.

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