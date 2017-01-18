Ставки на матч Лацио – Дженоа, прогноз на футбол от 18.01.17

В современном футболе становится все больше ярких и интересных противостояний. И это касается не только национальных чемпионатов. В последние годы футбол получил серьезный толчок к развитию, были созданы дополнительные футбольные турниры. Все это благотворно влияет на качество игры. Футбол становится более молодым, так как ежегодно все больше молодых футболистов становятся известными и получают выгодные контракты в известных клубах, благодаря своему трудолюбию и любви к футболу. В составах команд, которые сыграют между собой в очном матче, тоже достаточно талантливых молодых футболистов. Команда Лацио и команда Дженоа в последние годы сделали ставку на молодежь. Да, у команд не все получается, есть взлеты, есть и падения. Но, в общем-то, игра этих футбольных клубов увлекает, за ней очень приятно наблюдать, а противостояние команды Лацио и команды Дженоа само по себе является непредсказуемым, так как в настоящий момент оба футбольных клуба практически равны по силам. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные варианты для ставок. Мы думаем, что игра пройдет в быстром темпе с большим количеством голевых моментов. Это означает, что болельщики точно не будут скучать. Так что, этот матч обязательно стоит увидеть, так как больше нигде не играют в футбол с таким желанием, как в команде Лацио и в команде Дженоа.

Игра, в которой встретятся футболисты команды Лацио и футболисты команды Дженоа должна получиться интересной. Именно такое мнение у экспертов нашего ресурса относительного данного матча. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме и всегда проводят очные матчи на высоком уровне. Несмотря на то, что у обеих команд будут отсутствовать по несколько футболистов основы, это не должно быть серьезным поводом для того чтобы не играть в атакующий футбол. Наставники команд перед матчем отмечали, что в очном противостоянии необходимо, прежде всего, агрессивно действовать в атаке. Именно атака должна стать ключом к успеху в данном матче. Другими словами, тренеры говорили о том, что победит та команда, которой удастся забить больше голов, чем забьет соперник. Глядя на атакующие линии обеих команд, наши эксперты предполагают, что матч должен получиться результативным, так как в составе одной и другой команды впереди действуют звезды мирового футбола, которые могут сыграть в командный футбол, а могут решить игровой эпизод в одиночку. Из этого следует, что оборона соперников должна играть персонально с футболистами атаки, за которыми не так-то и легко уследить. Мы думаем, что первая половина матча будет проходить в оценочных действиях, а потом, когда игра наберет нужный темп, болельщики смогут увидеть атаку соперников во всей красе.

В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Лацио. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Лацио и команды Дженоа мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Лацио победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Лацио и команды Дженоа. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.

Ничья в противостоянии — , в противостоянии победит Лацио — 1, в противостоянии победит Дженоа — .

Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Лацио и команда Дженоа, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Лацио и команды Дженоа к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.

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