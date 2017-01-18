Прогнозы и ставки на матч Реал Мадрид — Сельта 18.01.17

В футболе бывает все. Ежегодно это высказывание находит свое подтверждение в различных чемпионатах и лигах. Современный футбол помолодел. Сейчас все больше футболистов заявляет о себе в юном возрасте. Серьезно взлетели суммы трансферов, так как топ-клубы стараются приобретать молодых футболистов на перспективу, в надежде, что огромные деньги, выложенные за футболисты, смогут привязать его к команде, сделать настоящей звездой, которая будет на протяжении многих сезонов вести за собой клуб к победам в чемпионате и других турнирах. В современном футболе есть множество прецедентов. В составах команды Реал Мадрид и команды Сельта, которые скоро выйдут на футбольное поле, тоже достаточно молодых футболистов. Однако бюджеты команд не позволяют приглашать дорогостоящих футболистов. Клубы стараются брать игроков, которым просто нравится играть в футбол, ведь никакие деньги не заставят футболиста действовать на футбольном поле на пределе своих возможностей, если он сам этого не хочет. Обе команды пока показывают отличные результаты в чемпионате, они вполне могут побороться за высокие места, тем более, что имеют широкие скамейки запасных, что дает им возможность участвовать в нескольких турнирах одновременно. Глядя на эти команды, можно сказать, что тренеры строят игру клубов на перспективу, заручаясь поддержкой молодых футболистов, из которых в будущем вырастут крепкие игроки, которые будут поражать болельщиков своей техникой и мастерством. Да и почему в будущем, они это делают уже сейчас.

Игра, в которой примут участие команда Реал Мадрид и команда Сельта должна получиться очень интересной. Сейчас обе команды пребывают в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей этих команд. На старте чемпионата у команд были определенные проблемы, но судя по результатам, а также основываясь на заявлении наставников, наши эксперты пришли к выводу, что сейчас все проблемы остались позади, и клубы действуют по плану. До экватора чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, поэтому сейчас крайне важно набирать очки в каждой игре, чтобы отправиться на каникулы, находясь высоко в рейтинге. Это будет сделать довольно непросто, так как впереди у команд матчи с серьезными соперниками, следовательно, набирать очки нужно в каждой игре, и этот матч не исключение. Из станов команд приходят хорошие известия, в лазарете команды Реал Мадрид и команды Сельта практически нет игроков основы, из этого следует, что команды начнут матч сильнейшими составами, что может означать только одно – игра важна, и обе команды будут играть только на победу. Судя по результатам очных противостояний между этими командами, они всегда играют только на победу, в матче ожидается много борьбы и много опасных моментов, поэтому болельщикам будет на что посмотреть в этом противостоянии.

В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Реал Мадрид. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Реал Мадрид и команды Сельта мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Реал Мадрид победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Реал Мадрид и команды Сельта. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.

Матч завершится победой Реал Мадрид — 1, ничья в матче — , матч завершится победой Сельта — .

Еще несколько сезонов назад никто и подумать не могу, что современный футбол захлестнет настоящая революция. Сегодня игра в защитный футбол является пережитком прошлого. Современные футбольные клубы стараются играть в атакующий футбол. Такая игра не требует от футболистов серьезных затрат физических сил. Всем известно, что гораздо труднее играть без мяча, просто бегая по полю все 90-то минут игры, чем с мячом, когда ты комбинируешь, отдаешь передачи и наносишь удары по воротам. Динамичная игра очень нравится болельщикам, так как благодаря этому, футболисты забивают много голов. Кроме этого, за просмотром такого матча время летит незаметно, так что, именно атакующий футбол сегодня является основной манерой игры многих футбольных клубов. Наши эксперты понимают, что сейчас все больше команд старается использовать атакующий стиль игры, поэтому мы тоже стараемся отражать это в своих прогнозах. Надеемся, что наши прогнозы на матч между командой Реал Мадрид и командой Сельта будут интересными, а сама игра получится динамичной и результативной.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru