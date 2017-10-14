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|Атлетико М
|14.10 21:45 по МСК.
|Барселона
Центральный матч тура чемпионата Испании и всего европейского уик-энда. "Атлетико" в Мадриде принимает "Барселону"
|Монреаль
|15.10 02:00 по МСК.
|Торонто
Монреаль проиграл 3 матча подряд, что ждать от команды сегодня? Читайте в нашем прогнозе!
|Гирона
|15.10 17:15 по МСК.
|Вильяреал
После назначения нового главного тренера "Вильярреал" еще не проигрывал и даже не пропускал голов. Ставить на победу "водводников", или это лишь приманка букмекеров?
|Саутгемптон
|15.10 18:00 по МСК.
|Ньюкасл
Чемпионат Англии. За последние 5 туров "Саутгемптон" одержал всего одну победу и теперь готовиться экзаменовать новичка лиги
Личная встреча между футбольными клубами Бейтар и Маккаби Нетания назначена на 16 октября и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Бейтар. По Москве начало данной игры в 21:00.
В футбольном поединке Бейтар – Маккаби Нетания букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.
Если раньше футбольный клуб Бейтар ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Бейтар в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Бейтар стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В этом сезоне у футбольного клуба Маккаби Нетания совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Маккаби Нетания находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Маккаби Нетания выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Маккаби Нетания в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Бейтар – Маккаби Нетания, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Маккаби Нетания.
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