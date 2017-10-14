Йонг АЗ Алкмар — Хельмонд прогноз профессионала на матч 16.10.17

В 21:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Йонг АЗ Алкмар – Хельмонд, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 16-го октября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Йонг АЗ Алкмар сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Йонг АЗ Алкмар – Хельмонд неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.87. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2 и 3.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Йонг АЗ Алкмар отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Йонг АЗ Алкмар еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Йонг АЗ Алкмар пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Последний матч футбольного клуба Хельмонд прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Хельмонд находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Хельмонд в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Хозяева матча Йонг АЗ Алкмар – Хельмонд предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Йонг АЗ Алкмар больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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