Йонг Аякс — Алмере: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.10.17

Футболисты клуба Йонг Аякс готовятся до 16-го октября 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Алмере. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 21:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Йонг Аякс – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Йонг Аякс – Алмере практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Йонг Аякс отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Йонг Аякс еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Йонг Аякс пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

В этом сезоне у футбольного клуба Алмере совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Алмере находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Алмере выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Алмере в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Хозяева матча Йонг Аякс – Алмере предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Йонг Аякс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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