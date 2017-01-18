НХЛ. Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе 19.01.17

Наши эксперты уже не первый сезон следят за баталиями регулярного чемпионата НХЛ. Сейчас, когда сезон прошел начальную стадию, уже можно говорить о том, какие команды будут претендовать на попадание в плей-офф. В чемпионате уже наметились свои лидеры и свои аутсайдеры, но еще очень много клубов, о которых пока ничего нельзя сказать однозначно, так как они находятся в середине турнирной таблице, и, видимо, их судьба относительно попадания в плей-офф будет решаться в концовке регулярного чемпионата. Исходя из этого, сейчас таким клубам, как команда Лос-Анджелес и команда Сан-Хосе, которые встретятся между собой в ближайшем матче, необходимо позаботиться о том, чтобы занять место в турнирной таблице повыше, чтобы в концовке регулярного чемпионата не пришлось сражаться за попадание в плей-офф. По своему потенциалу оба клуба вполне готовы играть в плей-офф, однако в последних матчах команды немного подсели, видимо, сказываются травмы основных хоккеистов. Но, все же, у руля команд стоят опытные менеджеры, которые знают, как преодолеть кризис и умеют выходить из самых непростых ситуаций. В очных противостояниях этих хоккейных клубов всегда много борьбы, поэтому матчи между этими командами проходят напряженного. Болельщикам нравится интрига, поэтому мы рекомендуем матч команды Лос-Анджелес и команды Сан-Хосе к просмотру, так как надеемся, что хоккеисты смогут удивить любителей этого вида спорта.

Только самые подготовленные клубы чемпионата НХЛ могут попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Для этого необходимо побеждать в каждом матче, а учитывая уровень хоккейных клубов, выступающих в чемпионате НХЛ, сделать это очень и очень непросто. Здесь каждый матч – это настоящая битва, в которой встречаются не просто обычные хоккейные клубы, а лучшие команды чемпионата, в составе которых играет большое количество знаменитых хоккеистов. Талант менеджеров хоккейных клубов НХЛ состоит в том, чтобы не просто заставить своих подопечных играть в хоккей, а заставить их действовать командно, максимально эффективно реализуя на площадке замыслы менеджера. Команда Лос-Анджелес и команда Сан-Хосе имеют все, что необходимо для попадания в плей-офф. В составах обеих команд выступают лучшие хоккеисты, которых тренируют лучшие менеджеры. Результаты клубов в текущем чемпионате показывают, что команды серьезно настроены на этот сезон, следовательно, от очного противостояния стоит ждать только игры на результат. Причем, независимо от статуса матча, наши эксперты уверены в том, что хоккеисты команды Лос-Анджелес и команды Сан-Хосе будут выкладываться по полной программе с первых и до последних минут матча. Поэтому мы обещаем любителям этого вида спорта зрелищное и интересное противостояние. При этом наши эксперты уже нашли несколько интересных прогнозов на этот матч, которые позволят выиграть деньги букмекеров.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча НХЛ, в котором встретятся команда Лос-Анджелес и команда Сан-Хосе, определили, что фаворитом этого матча должны быть хозяева площадки. Команда Лос-Анджелес сейчас находится на подъеме и демонстрирует отличный хоккей. В составе клуба не будет серьезных кадровых изменений, поэтому, ожидается, что команда Лос-Анджелес с первых минут начнет матч сильнейшим составом. Болельщики всегда активно поддерживают своих кумиров, поэтому, наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Лос-Анджелес. Несмотря на то, что гости сейчас тоже показывают классный хоккей, однако выездные матчи пока даются им с трудом, особенно против соперников, которые ничем не уступают им в игровом плане. Сейчас обеим командам нужно набирать очки, чтобы укреплять свои турнирные позиции в чемпионате НХЛ. Поэтому, команда Лос-Анджелес имеет неплохие шансы для победы в родных стенах. Общий тотал заброшенных шайб наши эксперты считают на больше. Оба клуба сейчас на подъеме, по последним матчам, которые они сыграли в регулярном чемпионате, можно увидеть, что они великолепно действуют в атаке. Таким образом, сегодня велики шансы на то, что в матче будет заброшено много шайб. Между собой эти команды играют не грубо, стараясь больше внимания уделять активным действиям на пяточке соперника, так что, общий тотал штрафных минут в матче мы рекомендуем играть на меньше.

Ничья в игре — , игра завершиться победой Лос-Анджелес — 1, игра завершиться победой Сан-Хосе — .

За баталиями регулярного чемпионата НХЛ всегда интересно наблюдать. Здесь играют известные хоккеисты, которые показывают результативный и зрелищный хоккей, позволяя свои клубам занимать высокие позиции в чемпионате. Оба клуба, которые сыграют между собой в этом матче – одни из основных претендентов на попадание в плей-офф. Это означает, что игра будет динамичной и непредсказуемой. Между собой эти команды встречаются в каждом сезоне и каждый матч абсолютно не похож на предыдущий. От сегодняшнего противостояния болельщики ждут только бескомпромиссной борьбы. Сейчас ситуация в чемпионате довольно напряженная, так как все клубы претендуют на попадание в плей-офф, но времени для решения этих задач остается не так уж и много, вдобавок к этому, во многих клубах тренеры столкнулись с травмами ведущих хоккеистов. Поэтому сейчас для обеих команд появляется отличная возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице, а для этого необходимо побеждать в сегодняшнем матче. Так что, ждем интересного хоккея в этой игре.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru