Амур — Адмирал прогноз и ставки от специалиста 19.01.17

Матч, в котором между собой встретятся хоккеисты команды Амур и хоккеисты команды Адмирал должен получиться просто отличным. Обе команды сейчас находятся на подъеме, об этом свидетельствуют их матчи в чемпионате КХЛ. Сейчас как раз самое время стабильно набирать очки, чтобы к концовке регулярного сезона чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, и не откладывать завоевание путевки в плей-офф на последнюю игру. По словам наставников команд, сейчас хоккеисты вышли на пик формы, поэтому команды могут обыграть практически любой клуб чемпионата КХЛ. Но, любой обыгрывать не надо, сейчас, как раз, командам предоставляется отличный шанс обыграть одного из наиболее принципиальных соперников. Напомним, что взаимоотношения между командой Амур и командой Адмирал – далеко недружеские. Оба клуба постоянно соперничают между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также нередко встречаются в финальных стадиях плей-офф. Наши эксперты считают, что сегодняшний матч будет очень непростым для хоккеистов обеих команд, так как сейчас клубам важно не терять очки в турнирной таблице, а наоборот – наращивать преимущество, чтобы перед матчами плей-офф основные игроки могли получить отдых. По словам наставников команд, сегодня оба клуба с первых минут матча будут действовать сильнейшими составами, поэтому болельщики вполне закономерно рассчитывают на интересный хоккей в этом матче.

По мнению экспертов нашего ресурса, игра, в которой на площадке команды Амур сойдутся команда Амур и команда Адмирал, должна получиться зрелищной и результативной. В нынешнем сезоне КХЛ оба хоккейных клуба выступают просто великолепно. Команды отлично проводят матчи, добиваются побед и являются одними из главных претендентов не только на попадание в плей-офф, но и на борьбу за главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч. Это позволило нам определить некоторые интересные закономерности. Для этого мы использовали матчи, которые команды играли между собой в прошлом сезоне, а также приложили статистику матчей этих команд в нынешнем сезоне. Также, мы выяснили, что в предстоящем очном матче оба клуба будут выступать сильнейшими составами. Из этого следует, что тренеры всерьез рассчитывают на победу в этом матче. Если посмотреть на турнирную таблицу, то существенных изменений, в случае победы одной из команд, не произойдет. Однако, победа позволит каждой команду существенно упрочнить свои турнирные позиции, так как до конца чемпионата осталась еще довольно много матчей, поэтому необходимо уже сейчас заботиться о том, чтобы занять более высокое место в турнирной таблице, так как в плей-офф это даст определенное преимущество. Да и сам по себе матч важен обеим командам, так как это отличная возможность продемонстрировать свою силу и настрой.

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Амур и команда Адмирал, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Амур и команды Адмирал, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду Адмирал, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Амур и команда Адмирал не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

Ничья в основное время — , победит в противостоянии Амур — 1, победит в противостоянии Адмирал — .

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные матчи КХЛ. Напомним, что в чемпионате КХЛ достаточно сильных хоккейных клубов, в большинство из них имеют довольно натянутые взаимоотношения, история которых уходит еще во времена СССР. Поэтому, во многих матчах КХЛ противостояние переходит далеко за рамки обычного хоккейного матча. Наши эксперты всегда тщательно анализируют линии букмекерских контор в поисках интересных ставок и интересных предложений на матчи КХЛ. Обычно, нам удается найти подобные предложения, которыми мы с удовольствием делимся. Сегодня команда Амур и команда Адмирал, который сойдутся в очном противостоянии, должны показать отличный хоккей, так как оба клуба будут играть практически основными составами, да и череда из поражений у одной и другой команды должна прерваться в этой игре. Естественно, никто не хочет проигрывать, поэтому матч будет очень интересным и насыщенным. Болельщики точно не пожалеют, что решили наблюдать именно за этим противостоянием.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru